Co za powrót, osiem minut i gol! Tak Szymon Żurkowski wprowadził się do Empoli [WIDEO]

Karta się odwraca. Mateusz Wieteska błysnął we Włoszech, efektowna asysta Polaka [WIDEO]

Wraca do gry

Szymon Żurkowski wrócił do Empoli i już ma nowego trenera! To on uratuje klub przed spadkiem z Serie A?

O ile wciąż nie jest jasne, gdzie w przyszłym sezonie ostatecznie grać będzie Piotr Zieliński, to raczej nie ma wątpliwości, że nie będzie to SSC Napoli. Pomocnik reprezentacji Polski nie jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu z ekipą "Azzurrich", który wygasa po zakończeniu obecnego sezonu i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że niebawem zwiąże się on z Interem. Jak się jednak okazuje, ta decyzja może rzucić się cieniem na jego najbliższej przyszłości.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Włosi alarmują w sprawie Piotra Zielińskiego. Niewiarygodne, co chcą mu zrobić w Napoli

Pomocnik reprezentacji Polski nie znalazł się w kadrze meczowej "Azzurrich" na ostatnie spotkanie ligowe z Salernitaną i jak wyjaśniał klub, miało to być spowodowane przemęczeniem piłkarza biało-czerwonych. Zdaniem "Corriere dello Sport", powody takiego stanu rzeczy mają być jednak inne i niewykluczone, że Zieliński podzieli los Milika, który w przeszłości został odsunięty od drużyny.

Niedobrze się robi przez to, co szykują Piotrowi Zielińskiemu! Nie zasłużył na takie traktowanie. Hańba

Włoscy dziennikarze informują, że Piotr Zieliński może już w ogóle nie pojawić się na murawie w barwach SSC Napoli i zostać odsunięty od zespołu, co ma być odpowiedzią władz klubu na niechęć Polaka do podpisania nowego kontraktu. Dokładnie to samo spotkało Arkadiusza Milika, kiedy ten odrzucał kolejne propozycje przedstawiane mu przez prezydenta klubu Aurelio De Laurentiisa.

Przez lata Zieliński zagrał dla Napoli w 353 meczach, w czasie których strzelił 50 bramek i zaliczył 46 asyst. Sięgnął z ekipą "Azzurrich" po mistrzostwo i Puchar Włoch, czym z pewnością nie zasłużył na takie potraktowanie.