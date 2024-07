Nowy początek Arkadiusza Milika w Serie A? Juventus ma plan, chce nawet dopłacić

Napoli pożegnało Piotra Zielińskiego! To się dzieje. Wielki transfer już o krok?!

Arkadiusz Milik nigdy nie ukrywał, że dobrze czuje się w Turynie i w wielu wypowiedziach zaznaczał, że nie ma nic przeciwko, aby kontynuować karierę w Juventusie. Problem polega na tym, że pod wodzą Thiago Motty (nowy szkoleniowiec "Starej Damy") nie ma pewności co do miejsca w podstawowym składzie. Spekulacje na temat Milika nie ustają, a jego nazwisko pojawia się w kontekście przeprowadzki do wielu klubów. Tymczasem przedstawiciele Juve rozpoczęli poszukiwania nowego napastnika.

Według informacji portalu juvelive.it - Juventus interesuje się Mateo Reteguim, który obecnie gra w Genoi. Milik w tym interesie między dwoma klubami może być częścią wymiany. W ramach niej Milik trafiłby do Genoi, a Juventus dopłaciłby jeszcze aż 15 milionów euro. Retegui rozpoczął karierę piłkarską w Argentynie, ale zdecydował się grać dla włoskiej reprezentacji. Podczas Euro 2024 nie zdobył żadnej bramki, a w poprzednim sezonie Serie A strzelił siedem goli dla Genoi, Milik w sezonie ligowym zdobył cztery bramki, a kolejne cztery dołożył w Pucharze Włoch.

