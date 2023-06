i Autor: East News Robinho

ohydne słowa byłej gwiazdy

Piłkarz opisał jak gwałcił kobietę. Obrzydliwe nagrania wyciekły do sieci. Robi się niedobrze od tych słów

Jacek Ogiński 14:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sprawa gwałtu, jakiego dopuścił się Robinho wraz z kilkoma mężczyznami, ciągnie się od wielu lat. Do zdarzenia doszło w 2013 roku w nocnym klubie w Mediolanie (Robinho był wówczas piłkarzem AC Milan). Piłkarz został prawomocnie skazany przez włoski sąd, jednak nie odbywa kary, ponieważ przebywa w Brazylii. Jest jednak szansa, by dosięgnęła go sprawiedliwość, a teraz wyciekły nagrania, które tym bardziej pogrążają byłą gwiazdę piłki nożnej.