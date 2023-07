Piotr Zieliński coraz bliżej wyjazdu do Arabii Saudyjskiej? Zadziwiające słowa znanego dziennikarza, wszystko ujawnił!

Arkadiusz Milik aż złapał się za głowę widząc, co wyprawia w szatni Wojciech Szczęsny! Krótkie nagranie trafiło do sieci

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo udany sezon. Polak wygrał mistrzostwo Włoch i był jednym z najważniejszych piłkarzy Napoli. Mimo sukcesów, wiadomo było, że zawodnik nie przedłuży swojej umowy z klubem z Serie A i przeniesie się do nowego klubu. Mówiło się, że piłkarzem interesuje się Lazio Rzym i Liverpool, jednak niespodziewanie do gry o Polaka wkroczyło saudyjskie Al-Ahli. Znany dziennikarz, Gianluca Di Marzio, ujawnił właśnie, co Polak mysli o potencjalnej, egzotycznej przygodzie. To może zadziwić wielu kibiców.

Piotr Zieliński w Arabii Saudyjskiej? Gianluca Di Marzio wszystko zdradził

Jak podają włoskie media, Zieliński kuszony w Arabii Saudyjskiej jest naprawdę dużymi pieniędzmi. Al-Ahli jest w stanie płacić polskiemu piłkarzowi aż 12 milionów euro, a więc 3 razy więcej, niż dostawał w Napoli. Jak stwiedzil słynny dziennikarz, Gianluca Di Marzio, Polak słysząc o zainteresowaniu klubu z azjatyckiego kraju wyraził się dość pozytywnie.

- Po pierwszej ofercie złożonej przez arabską drużynę polski pomocnik wyraził zainteresowanie jej przyjęciem - pisze Gianluca Di Marzio na temat Zielińskiego