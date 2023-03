Piotr Zieliński coraz bliżej zmiany klubu? Media podają informację, może pozostać w Serie A!

Wojciech Szczęsny na wylocie z Juventusu? Mówi się o prawdziwym hicie! Ten transfer może przejść do historii

Piotr Zieliński będzie bohaterem dużego transferu? Mimo że Polak jest jedną z centralnych postaci w tym sezonie w Napoli i pewnie zmierza z nią po mistrzostwo Włoch, to od dłuższego czasu debatuje się na temat tego, że zawodnik może opuścić klub Azzurrich. W tle przewijał się wątek gry Polaka dla klubów Premier League, jednak teraz okazuje się, że może on pozostać we włoszech. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", pomocnik Biało-Czerwonych znalazł się na celowniku znanej, włoskiej ekipy.

Piotr Zieliński zostanie we Włoszech? Miał dostać propozycję od znanego klubu

Klubem, który chciałby pozyskać Zielińskiego jest Lazio Rzym. Ekipa ze stolicy Włoch zajmuje obecnie drugie miejsce w ligowej tabeli i jest niemalże pewna udziału w europejskich pucharach w następnym sezonie. Zieliński miałby stać się prawdziwą gwiazdą klubu, szczególnie, że od dłuższego czasu o odejściu z Rzymu myśli gracz reprezentacji Serbii, Sergiej Milinković-Savić. Innym watkiem, który miałby przekonać Zielińskiego do gry dla Orłów jest postać trenera Maurizio Sarriego, z którym to Polak mial okazję współpracować w Neapolu.