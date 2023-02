Piotr Zieliński szczerze na temat swojej przyszłości. Powiedział, czy odejdzie z Napoli, jest jasne stanowisko

Łukasz Skorupski bohaterem swojego klubu! Co za parada polskiego golkipera, najlepsi by się nie powstydzili

Piotr Zieliński odniósł się do plotek transferowych. W ciągu ostatnich tygodni pojawiały się informacje, że pomocnik Napoli i reprezentacji Polski jest coraz bliżej odejścia z drużyny spod Wezuwiusza i nie będzie przedłużał swojego kontraktu. Wszystkim doniesieniom Zieliński zaprotestował w rozmowie z "Polsatem Sport", przedstawiając, jak tak naprawdę mają się sprawy jego przyszłości. Padły jasne słowa.

Piotr Zieliński szczerze o swojej przyszłości. Wyjawił, czy zostanie w Napoli

Zieliński w rozmowie z "Polsatem Sport" przyznał, że wszystkie plotki transferowe z jego udziałem są bardzo dalekie od rzeczywistości.

- To tylko plotki transferowe. Ci, którzy to piszą, wymyślają tylko sobie. Po tym sezonie mam jeszcze rok kontraktu, także nie ma pośpiechu w sprawie przedłużenia umowy. Nic się nie dzieje. Skupiam się na tym, żeby rozegrać jak najlepszy sezon. Żeby w lidze i Lidze Mistrzów osiągnąć jak najlepszy rezultat (...) Mamy czas, spokojnie. Nic się nie dzieje. Plotki są i zawsze były, ale to tylko plotki. Ktoś tam sobie wymyśla to wszystko - powiedział reprezentant Polski.