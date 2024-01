Piotr Zieliński wzmocni Inter Mediolan? Legenda nie ma wątpliwości, tak postrzega polską gwiazdę Napoli

Zieliński doskonale czuje się we Włoszech

Bergomi to legenda Interu, w którym spędził całą karierę. Jak reaguje na to, że Piotr Zieliński wymieniany jest jako kandydat do gry w jego byłym klubie? - Warto podkreślić, że są to spekulacje, ale moim zdaniem mają sporo uzasadnienia - powiedział Giuseppe Bergomi w rozmowie z "Super Expressem". - Po pierwsze Zieliński mieszka w Italii od wielu lat. Doskonale tutaj się czuje. Zna język i chyba niechętnie przenosiłby się w inne miejsce. Poza tym Inter w tym sezonie toczy pasjonujący bój o tytuł z Juventusem. Na półmetku obie drużyny narzuciły konkurentom szalone tempo. Dlatego ich wyścig zapowiada się pasjonująco do końca sezonu - zapowiedział.

Gwiazdor Napoli udowodnił, że potrafi kreować grę

Czy w takim razie Zieliński w nowym sezonie dołączy do mistrza Włoch? - Inter w tej chwili ma najmocniejszy skład - stwierdził były reprezentant Włoch. - Od początku był wymieniany jako główny faworyt do mistrzostwa, więc w tej chwili spełnia te oczekiwania. Zieliński dodatkowo wzmocniłby tę drużynę. Jako zawodnik ma sporo jakości. Jest świetnie wyszkolony technicznie. Poza tym w Napoli udowodnił, że potrafi kreować grę - tak Bergomi scharakteryzował pomocnika reprezentacji Polski.

