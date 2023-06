Polski piłkarz przeżył okropną kontuzję. Nie mógł normalnie funkcjonować, drastyczne szczegóły

Aleksander Buksa był uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Polsce. W wieku 18-lat przeniósł się z Wisły Kraków do Genoi i kibice mieli nadzieję, że to będzie tylko kolejny krok do wielkiej kariery. Polak grał w drużynie młodzieżowej, w której zanotował 10 występów, strzelił 2 gole i miał 2 asysty. Do tego 4-krotnie wystąpił w pierwszej drużynie. Niestety, w połowie sezonu po walce z jednym z obrońców rywali doznał kontuzji, przez którą stracił wiele miesięcy. Młody napastnik nie tylko nie mógł grać, ale nie był w stanie w pełni normalnie funkcjonować, przez co osłabł cały jego organizm. Teraz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Aleksander Buksa opowiedział o swoim dramacie.

Młodszy z bracki Buksów nie mógł nawet przechodzić rehabilitacji

Okazało się, że Aleksander Buksa doznał bardzo nietypowego urazu nerki i bardzo obrazowo przedstawił ten drastyczny moment. – Rezonans w szpitalu wykazał, że jest dziura od uderzenia i starcia z obrońcą. Nerka pękła jak arbuz. Spędziłem ponad trzy tygodnie w szpitalu. Przyjąłem pięć antybiotyków, straciłem 12 kilogramów, a przecież nigdy nie miałem nadwagi, wręcz zawsze byłem szczupłym zawodnikiem. W tamtym czasie wyglądało to bardzo źle – opowiada 20-letni napastnik.

Niestety, przez długi czas polski zawodnik nie mógł nie tylko trenować, ale miał problemy z najprostszymi czynnościami! – Zwykle jak zawodnik doznaje kontuzji, to może coś robić, jeździć na rowerze, biegać na bieżni, w zależności od tego, jaka to kontuzja. Tamten uraz wykluczył mnie całkowicie z jakiejkolwiek aktywności. Nawet chodzenie po schodach sprawiało mi problemy. Gdy wyszedłem ze szpitala, cały czas miałem bowiem w swoim organizmie 30-centymetrowy stent, który ciągnął się przez cały układ moczowy i uniemożliwiał mi jakąkolwiek aktywność fizyczną. Przez trzy miesiące nie robiłem absolutnie nic. W tamtym czasie jedynie słabłem – wyznaje Buksa w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Buksie groziło nawet usunięcie nerki. Na szczęście organ zrósł się i zawodnik mógł wrócić do treningów, a potem do gry. Pierwsze pół roku sezonu 2022/23 młody napastnik Genoi spędził na wypożyczeniu w Oud-Haverlee Leuven, a drugie w Standardzie Liege. Łącznie rozegrał dla tych drużyn 30 meczów i strzelił 9 goli. Za kilka dni będzie miał natomiast szansę na kolejne występy w drużynie młodzieżowej – w czwartek, 15 czerwca, reprezentacja Polski U-21 zmierzy się towarzysko z rówieśnikami z Finlandii.