Szczęsny i Milik kontra Zieliński. Przed nami „polski” szlagier na Półwyspie Apenińskim

Dla wszystkich związanych z Napoli miniony sezon był doprawdy wyjątkowy i od samego początku wiadomym było, że jego powtórzenie będzie niezwykle trudne. Tym bardziej, że po zdobyciu Scudetto z funkcji szkoleniowca Partenopei zrezygnował Luciano Spaletti. Jego miejsce zajął Rudi Garcia, który jednak ewidentnie nie podołał zadaniu. Drużyna pod jego wodzą grała mało porywający futbol, a w dodatku regularnie traciła punkty. Nic zatem dziwnego, że po kompromitującej porażce z Empoli (0:1) jego miejsce zajął doskonale w Neapolu znany Walter Mazzarri. Początek drugiej przygody 62-latka z klubem spod Wezuwiusza nie należy jednak do łatwych. Już na starcie jego podopieczni musieli bowiem mierzyć się z Atalantą Bergamo, Realem Madryt w Lidze Mistrzów, Interem Mediolan oraz – w najbliższy piątek – z Juventusem. O ile z Bergamo Piotrowi Zielińskiemu i spółce udało się wywalczyć pełną pulę (2:1), o tyle starcia przeciwko madrytczykom (2:4) i mediolańczykom (0:3) nie poszły po ich myśli. Maraton przeciwko „możnym” mistrzowie Włoch zakończą natomiast wyjazdowym pojedynkiem przeciwko wiceliderowi Serie A – Juventusowi. Będzie to zresztą swego rodzaju „polski” mecz – Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik będą bowiem mierzyć się z Piotrem Zielińskim. Zdaniem TOTALbet nieco większe szanse na wygranie tego starcia mają gospodarze – kurs na ich zwycięstwo bukmacher ustalił na poziomie 2.45 (w przypadku Napoli jest to 3.05).

Piątkowy szlagier Serie A będzie miał szczególny wymiar dla Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski w przeszłości grał bowiem dla Napoli, notując w barwach tego klubu 122 mecze i strzelając w tym czasie 48 goli. Kariera wychowanka Rozwoju Katowice potoczyła się jednak tak, że w sierpniu 2022 roku dołączył on do znienawidzonego w Neapolu rywala. I choć 29-letniemu obecnie napastnikowi trudno nawiązać do dyspozycji prezentowanej pod Wezuwiuszem, bywają okresy, w których pełni on u Maxa Allegriego naprawdę ważną rolę. Mimo wszystko liczby są jednak bezlitosne – zaledwie 11 bramek zdobytych w 52 meczach sprawiają, że trudno jego transfer ocenić pozytywnie. Co ciekawe, od czasu przejścia do Juventusu Milik dwukrotnie mierzył się z Napoli i dwukrotnie jego zespół musiał uznać wyższość przeciwnika. Szczególnie bolesny był zwłaszcza pojedynek w ramach 18. kolejki sezonu 22/23, gdy Stara Dama sromotnie poległa na Stadio Diego Armando Maradona, przegrywając aż 1:5. Neapolitańczycy górą byli także w rewanżu, gdy w Turynie zwyciężyli 1:0. Czyżby do trzech razy sztuka? Zdaniem TOTALbet – tak. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Juventusu w najbliższy piątek płaci bowiem 2.45 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Partenopei wynosi z kolei 3.05.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Juventus – 2.45

remis – 3.40

Napoli – 3.05

Podwójna szansa:

1X – 1.37

12 – 1.34

X2 – 1.55

Juventus strzeli gola:

tak – 1.28

nie – 3.45

Napoli strzeli gola:

tak – 1.37

nie – 2.93

Strzelec gola:

Victor Osimhen (Napoli) – 2.67

Dusan Vlahovic (Juventus) – 2.98

Arkadiusz Milik (Juventus) – 3.75

Federico Chiesa (Juventus) – 4.05

Moise Kean (Juventus) – 4.25

Giovanni Simeone (Napoli) – 4.30

Podane kursy mogą ulec zmianie.

