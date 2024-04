Szczęsny i Milik mogą przeżyć sporą zmianę. Juventus już nad tym pracuje

Kolejna fatalna wiadomość dla Arkadiusza Milika. Skreślił go Probierz, a teraz to

Trenerem Juve wciąż jest Massimiliano Allegri, dla którego to druga kadencja w Turynie. A ta druga, w odróżnieniu od pierwszej, nie obfituje w sukcesy. W dodatku klub ma poważne problemy finansowe. W tym sezonie Juventus nie liczy się też w walce o tytuł. W tabeli Serie A piłkarze Starej Damy zajmują trzecie miejsce ze stratą aż 20 punktów do Interu. Może to oznaczać pożegnanie z trenerem Allegrim, media już informują o następcy.

Według Daniele Longo decyzja o zmianie jest blisko, władze klubu chcą dać szansę młodszemu trenerowi. Według reportera kandydatem numerem ma być obecny trener Bolonii Thiago Motta, a obie strony miały już nawet osiągnąć porozumienie w sprawie współpracy w kolejnym sezonie. Thiago Motta to były zawodnik Barcelony, ​​PSG, ale także Interu Mediolan. Od lat prowadzi włoskie drużyny z coraz lepszymi wynikami. Był bardzo chwalony w Spezii, którą opiekował się przed pracą w Bolonii.

Bolonia prowadzona przez Mottę zajmuje obecnie czwarte miejsce w Serie A, co gwarantuje jej miejsce w przyszłorocznej Lidze Mistrzów (Bolonia jeszcze nigdy w LM nie grała). Juventus jest tylko o jedno miejsce wyżej i ma o jeden punkt więcej od Bolonii.

Jeśli dojdzie do zmiany trenera w Turynie, ale nie dojdzie do rewolucji w składzie, to wciąż barw ekipy z Allianz Stadium będzie bronić dwóch Polaków. Wojciech Szczęsny ma kontrakt z Juve do 2025 roku, umowa Arkadiusza Milika obowiązuje rok dłużej...