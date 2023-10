Szef Piotra Zielińskiego wściekł się nie na żarty. Zaczął rzucać wyzwiskami, to może być początek wielkiego sporu

Piotr Zieliński od lat stanowi o sile SSC Napoli i nie inaczej było w poprzednim sezonie, gdy klub ten sięgnął po kilkudziesięciu latach po mistrzostwo. Teraz również jest jednym z najważniejszych zawodników, a spora odpowiedzialność czeka go także w meczach reprezentacji Polski, ponieważ przejął on opaskę kapitana pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Mimo że Zieliński już wiele razy udowadniał swoją klasę, to wciąż nie podpisał nowego kontraktu z Napoli i mimo że czuje się tam świetnie, to wcale nie jest wykluczone, że latem 2024 roku odejdzie za darmo. Negocjacji z pewnością nie ułatwia fakt, że Aurelio De Laurentiis potrafi nie raz postawić wyżej swoje ego niż pieniądze. Ale szef Napoli potrafi także powiedzieć wprost o pewnych sprawach, o których inni wolą milczeć.

Aurelio De Laurentiis wściekł się, gdy usłyszał o tym pomyśle

Włosi, podobnie jak Hiszpanie, starają się szukać większych wpływów pieniężnych organizując część swoich rozgrywek poza granicami kraju. Superpuchar Włoch był już rozgrywany m.in. w USA, Chinach, a ostatnio w Arabii Saudyjskiej. Teraz władze tamtejszej piłki chcą iść śladem wspomnianych Hiszpanów i zorganizować Superpuchar w formule Final Four.

Mierzyć w nim zmierzyliby się finaliści Pucharu Włoch oraz mistrz i wicemistrz kraju. Aurelio De Laurentiis nie neguje pomysłu samej zmiany formuły, ale nie podoba mu się pomysł, aby ponownie Superpuchar był rozegrany w Arabii Saudyjskiej (już w poprzednim sezonie tam rozegrano walkę o to trofeum). Jego zdaniem kraje arabskie powinny najpierw uregulować kwestie praw człowieka, a dodatkowo wszystko komplikuje wojna w Izraelu. Włoch nie wzbraniał się nawet przed wyzwiskami w kierunku władz..

– Przede wszystkim, to kraje arabskie powinny uregulować sytuację praw kobiet i oraz wszelkie kwestie pracownicze. Sport powinien łączyć dobre samopoczucie i zdrowie, ale jeśli tak się nie dzieje, to trzeba się zacząć martwić. Widzieliście, co dzieje się w Izraelu? Wyobrażacie sobie np. blokadę powietrzną na tych terytoriach? Czy ktoś zdaje sobie sprawę, że czterema samolotami przewozimy łącznie 120 zawodników? Zastanawialiście się nad tym? Jesteście kretynami, jeśli naprawdę chcecie turnieju w Arabii Saudyjskiej! Wszystko tylko po to, aby zarobić kilka milionów euro więcej? Zróbmy turniej na rzymskim Stadio Olimpico. Nie chcę bojkotować Superpucharu, tylko powiedziałem swoją opinię na ten temat – powiedział szef Napoli, cytowany przez dziennik "La Repubblica".

Łukasz Cieślewicz z Wysp Owczych: - Żeby zagrać z Polską, nasi piłkarze musieli wziąć urlopy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.