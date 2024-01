i Autor: AP Photo Mike Maignan

Rasizm ciągle żywy

Szokujące sceny na stadionie Serie A. Bramkarz zdradził, co usłyszał z trybun i dlaczego wrócił na murawę

„No to racism” to jedna z najważniejszych akcji UEFA w ostatniej dekadzie, w którą zaangażowano największe gwiazdy futbolowe na Starym Kontynencie. Liczba skandalicznych zachowań o charakterze rasistowskim spadła, ale temat od czasu do czasu powraca na pierwsze strony gazet i w internetowych serwisach.