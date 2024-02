Te informacje o Piotrze Zielińskim to prawdziwy przełom. Zrobiło się głośno o jego losie, nagłe doniesienia o Polaku

Serce nam mocniej pika na wieść, co spotkało Arkadiusza Milika! Gwiazdor Juventusu nie pozostał obojętny po występie z Empoli [WIDEO]

Piotr Zieliński od lat związany jest z Napoli, gdzie miewał różne okresy, ale w ogólnym rozrachunku stał się jedną z najważniejszych postaci tego klubu w ostatnich latach. To w dużej mierze dzięki reprezentantowi Polski zespół z południa Włoch po wielu latach przerwy ponownie sięgnął po mistrzostwo kraju. Mimo mocnej pozycji w klubie wydaje się, że Zieliński postanowił kontynuować karierę w innej drużynie. Od kilku miesięcy mówi się, że lada moment powinien podpisać kontrakt z Interem Mediolan.

Zieliński nie zostanie ukarany przez Napoli?

Związanie się umową z nowym klubem jest dla Zielińskiego możliwe ze względu na to, że jego obecna umowa z Napoli wygasa wraz zakończeniem sezonu. Polak nie złożył podpisu pod kontraktem z Interem i na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie. Dużo mówiło się natomiast o tym, że gdy klub i piłkarz dojdą do porozumienia, Napoli może odsunąć pomocnika od kadry.

A to byłoby wielkim ciosem dla samego zawodnika, o czym niegdyś przekonał się Arkadiusz Milik. Taki scenariusz wydawał się tyle bardziej realny, że Napoli pozyskało kilku nowych zawodników i zespół musiałby skreślić jednego piłkarza z kadry na rozgrywki w Serie A i Ligę Mistrzów. Z najnowszych doniesień "Corriere dello Sport" wynika, że Zieliński może spać jednak spokojnie. Włosi uważają, że miejsce w kadrze straci Diego Demme, co oznaczałoby, że mimo zmiany zespołu, Zieliński mógłby liczyć na minuty w Napoli.