Prezes Napoli jasno i klarownie o przyszłości Piotra Zielińskiego. Dostało się człowiekowi z cienia

Szymon Żurkowski musi to zrobić, rozbudził nadzieje. Były kadrowicz o eksplozji i... nowej miotle w Empoli

Reprezentant Polski bliski gry w wielkim klubie? To byłby hit, już teraz robi wielką sensację!

Co za transfer!

Klamka zapadła w sprawie Piotra Zielińskiego! Jego negocjacje z Napoli zostały zakończone, to już niemal pewne

Wprowadził Szymona Żurkowskiego do wielkiej piłki. A teraz klarownie wyjaśnił, skąd nagła eksplozja formy jego byłego podopiecznego [ROZMOWA SE]

Polski bój we Włoszech

Za dużo jest szumu wokół Piotra. To mu nie służy – ocenia nieustające powroty transferowego story Zielińskiego na łamy gazet i witryny portali Marek Koźmiński, doskonale znający realia włoskiej piłki. Nie dziwią go też bynajmniej sugestie, że kadrowicz Michała Probierza może na kolejne miesiące – jak miało to miejsce w finale Superpucharu Włoch w Rijadzie - wylądować na ławce rezerwowych Napoli.

Prezes Napoli jasno i klarownie o przyszłości Piotra Zielińskiego

W piątek głos na temat pomocnika zabrał wreszcie Angelo de Laurentiis. - To bardzo dobry chłopak, spędził w Napoli osiem lat – przypomniał ekscentryczny właściciel klubu z Neapolu, cytowany przez „Tuttosport”. - Pewne historie jednak się skończyły. Byliśmy gotowi, by podpisać nowy kontrakt, jeśli tylko chciałby zostać – zadeklarował.

Dostało się od De Laurentiisa człowiekowi z cienia

Ten scenariusz do skutku jednak nie dojdzie. Dlaczego? - Bo ma agenta, który wywęszył pieniądze – miał powiedzieć De Laurentiis. I przywołał wymianę zdań z Giuseppe „Beppe” Marottą, czyli dyrektorem sportowym Interu. - Powiedziałem mu: „Nie zachowujesz się właściwie”. Chodzi mi o to, że wciąż publicznie odpowiada, że nieprawdą jest ich umowa z zawodnikiem.

Do słów właściciela Napoli cytowanych przez „Tuttosport” ważne zdanie dorzucił także Fabrizio Romano. Jego zdaniem De Laurentiis odniósł się bezpośrednio do kwestii finansowych. - Wynagrodzenie Zielińskiego tutaj [w Napoli] jest wyższe niż to oferowane przez Inter – miał oznajmić działacz z Neapolu.

🇵🇱 Napoli president De Laurentiis on Zielinski out of contract in June: “Maybe his agent feels there’s good money for them”.⚫️🔵 “But Zielinski’s salary here is way higher than the one reportedly offered by Inter”.“I told Inter CEO Marotta: I’m not happy with your behaviour”. pic.twitter.com/ZppjGfuAet— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej