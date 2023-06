To już koniec. Włosi wprowadzili niezwykły zakaz w Serie A, zawodnicy mogą już o tym zapomnieć

Kibice we Włoszech nie raz dali się we znaki piłkarzom i klubom. Niejednokrotnie, niestety, mogliśmy oglądać różne zachowania, których chcielibyśmy więcej nie widzieć, dlatego włoski rząd i Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC) postanowiły sięgnąć po narzędzia, które mają ograniczyć rasistowskie i antysemickie zachowania na trybunach. Co ciekawe jednak, wprowadzają także zakaz dla piłkarzy, którzy od tej pory nie będą mogli wybrać... numeru 88 na koszulce!

Włosi wprowadzili nietypowy zakaz. Wszystko, by zatrzymać szerzenie się niewłaściwych zachowań

Wiele skandalicznych zachowań wychodzi od fanów m.in. Lazio Rzym, którzy nie kryją się ze swoimi odniesieniami do faszyzmu oraz nazizmu. Z tego powodu właśnie wziął się zakaz wprowadzony dla piłkarzy – żaden z nich nie będzie mógł we Włoszech wybrać numeru 88. Dlaczego? Jest to bowiem odczytywane jako HH (h to ósma litera alfabetu), a HH to już proste odniesienie do nazistowskiego pozdrowienia „Heil Hitler”. W poprzednim sezonie czterech piłkarzy grało z tym numerem w Serie A.

Z kolei bezpośrednio w kibiców mają uderzać przepisy, które pozwolą sędziom przerywać spotkania, gdy kibice zaczną intonować rasistowskie lub antysemickie przyśpiewki. – Świat piłki nożnej jest zjednoczony w walce z antysemityzmem i wszelkimi formami dyskryminacji. Sport ma być nośnikiem pozytywnych wiadomości. W tych kwestiach nie ma odwrotu ani o cal, ponieważ wiarygodność piłki nożnej ma bezpośredni wpływ na włoskie społeczeństwo – powiedział przewodniczący FIGC, Gabriele Gravina.