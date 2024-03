Ujawniono, ile Zieliński zarobi w Interze! Potężne zaskoczenie, tak wypada w porównaniu do Napoli

Przerwał strzelecką niemoc. Gol reprezentanta Polski. Co na to Michał Probierz?[WIDEO]

Zieliński odchodzi do Interu

Piotr Zieliński przez lata stanowił o sile SSC Napoli. Być może nie był zawodnikiem, który dostarczał wielkie liczby pod względem goli i asyst, ale miał duży udział w zdobywane bramki również pośrednio. W poprzednim sezonie, w którym SSC Napoli sięgnęło po mistrzostwo Włoch po raz pierwszy od ponad 30 lat, także był kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Luciano Spalettiego. Mimo to władze klubu nie oferowały Zielińskiemu na tyle godnej umowy, by ten chciał zostać na dłużej w zespole i wybrał Inter Mediolan, do którego przeniesie się bez kwoty odstępnego. Włoskie media postanowiły ujawnić, ile zarabiać będzie Zieliński w nowym klubie.

Zarobki Zielińskiego w Interze mogą zaskakiwać!

Przed ogłoszeniem informacji o tym, że Zieliński trafi latem do Interu za darmo, istniały poważne obawy, że taki ruch zostanie przed władze Napoli odebrany jak zdrada i pomocnik pożegna się z grą na całą rundę. W pewien sposób to się sprawdziło, bo Polak nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów, ale przynajmniej gra w lidze. Niestety, zbiera słabe recenzje i to zasłużenie, ponieważ w niczym nie przypomina siebie sprzed roku. Odejście do nowego zespołu być może będzie dla niego nowym bodźcem, który pozwoli mu się rozwinąć. Pod względem finansowym natomiast niewiele się zmieni!

Jak przekazuje włoska „La Gazzetta dello Sport” Piotr Zieliński będzie zarabiał w Interze Mediolan 4,5 mln euro za rok gry, czyli... dokładnie tyle samo, ile obecnie w SSC Napoli! Warto jednak zwrócić tu uwagę na jedną rzecz. Gdyby pomocnik został w klubie spod Wezuwiusza, nie mógłby liczyć na takie zarobki, bowiem jego władze przedstawiały Zielińskiemu nową umowę z dużą obniżką dotychczasowej pensji.