Wielki powrót reprezentanta Polski? Media podają sensacyjną wiadomość, pyta o niego wielki gigant!

Dokąd trafi polski as mistrza Włoch?

Będziemy świadkami bardzo ciekawego transferu reprezentanta Polski? Okazuje się, że po Łukasza Skorupskiego, bramkarza Bolonii, zgłasza się gigant europejskiego futbolu, w którym Skorupski już występował, a więc AS Roma. Rzymianie tracą dużą ilość bramek, a Polak miałby być ratunkiem dla drużyny ze stolicy Włoch. Czy transfer się dokona?

Łukasz Skorupski wróci do Romy? Media informują

O transferze Skorupskiego do drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho informuje portal "Leggo", który jasno pisze o tym, że obsada bramki klubu jest po prostu niewystarczająca.

- Wiele straconych bramek i niewielu dostępnych zawodników. Roma okazała się bezbronna pod każdym względem - pisze portal.

Jak podaje portal, na wylocie z klubu jest Rui Patricio. Portugalczykowi kończy się kontrakt i bardzo wątpliwe, aby został przedłużony. W związku z tym klub szuka golkipera i ma być bardzo zainteresowany właśnie Skorupskim, który był już piłkarzem AS Romy. Polak w dużej mierze dzięki występom w Bolonii zyskał łatkę bardzo solidnego golkipera we włoskiej Serie A. Czy dobra dyspozycja Polaka sprawi, że wróci do Rzymu?