Wielki zwrot w sprawie Piotra Zielińskiego. Nie wybierze Arabii Saudyjskiej? Dostał specjalny telefon

Piotr Zieliński będzie bohaterem niespodziewanego transferu? Jak donoszą media, Polak, który miał już zmierzać do Arabii Saudyjskiej, aby podpisać kontrakt z jednym z klubów tamtejszej ligi, może pozostać we Włoszech. Jeden z ligowych rywali Napoli bardzo naciska na reprezentanta Polski, a on sam miał w sprawie dostać specjalny telefon. Czy klub z Italii będzie odpowiednio przekonywujący?

Piotr Zieliński pozostanie we Włoszech? Nagły zwrot w sprawie Polaka

Reprezentant Polski jednak pozostanie we Włoszech? Jak donoszą włoskie media, mimo dużej oferty z Arabii Saudyjskiej, kadrowicz Biało-Czerwonych jest na celowniku Lazio Rzym, które bardzo naciska w kwestii pozyskania gracza z Napoli. W sprawie transferu do Polaka miał już dzwonić trener Lazio - Maurizio Sarri, a więc szkoleniowiec, który prowadził gracza w trakcie jego pobytu w Empoli i w Napoli. Klub ze stolicy Włoch jest bardzo zdeterminowany, ponieważ w tym okienku transferowym poniósł dużą stratę. Do Arabii Saudyjskiej odszedł wielki gwiazdor drużyny - Milinković-Savić i to właśnie Zieliński miałby być jego następcą w Rzymie.