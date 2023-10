Wielkie zainteresowanie Piotrem Zielińskim. Charyzmatyczny trener widzi go w swoim zespole

Cały szum bierze się z tego, że 29-letni pomocnik Napoli nie przedłużył do tej pory umowy z klubem, kończącej się w czerwcu 2024 rok. To powoduje, że interesują nim kluby z najmocniejszych lig w Europie. Dzisiaj nowe informacje przekazał kataloński „Sport”. Według dziennika, Zielińskim zainteresował się trener Atletico, Diego Simeone. Klub z Madrytu od dłuższego czasu nieprzerwanie gra też w Lidze Mistrzów, a w sezonach 2013/14 i 2015/16 dotarł do finału tych rozgrywek. Według hiszpańskich dziennikarzy Zieliński miałby zastąpić w drużynie Koke, który najprawdopodobniej zimą opuści klub.

Jeśli Polak miałby trafić do Madrytu zimą, to Hiszpanie musieliby wyłożyć za Polaka grubą kasę. Obecnie portal „Transfermarkt” wycenia go na 35 mln euro. Nie można wykluczyć, że polski piłkarz będzie chciał przeprowadzić się do Arabii Saudyjskiej, bo już w ostatnim oknie transferowym bardzo chciał go klub Al-Ahli. Wówczas piłkarz w jednym z wywiadów wyznał, że pieniądze to nie wszystko i był zadowolony z pozostania w Neapolu.

