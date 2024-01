Włosi nie mają wątpliwości ws. Piotra Zielińskiego. Pomocnik miał podjąć decyzję co do swojej przyszłości

Piotr Zieliński trafił do SSC Napoli w 2016 roku i od tamtej pory w zasadzie każdy trener klubu spod Wezuwiusza doceniał polskiego pomocnika. Miewał on czasami gorsze momenty i zniżki formy, ale ostatecznie zawsze okazywało się, że jest kluczowym zawodnikiem środka pola. Mimo wielu zasług dla Napoli i dużego wkładu w wygranie przez ten klub Pucharu Włoch w sezonie 19/20 oraz mistrzostwa Włoch w sezonie 22/23, reprezentant Polski nie był w stanie porozumieć się z władzami klubu w sprawie przedłużenia umowy, która wygasa 30 czerwca 2024 roku. Wszystko wskazuje na to, że Zieliński trafi do innego klubu z Serie A.

Piotr Zieliński już wybrał nowy klub. Włosi są pewni

Latem wiele mówiło się o tym, że Piotr Zieliński może trafić do Arabii Saudyjskiej, ale postanowił pozostać w Napoli. Pojawiało się także sporo plotek dotyczących m.in. zainteresowania ze strony Lazio, Juventusu czy nawet klubów z Anglii. Teraz natomiast wrócił temat Juventusu, ale w mediach mówiło się przede wszystkim o Interze Mediolan.

Kolejne doniesienia wskazują właśnie na to, że Polak przeniesie się do „Nerazzurrich”. – W Napoli panuje kompletne zamieszanie. Jeśli Elmas by pozostał w klubie, to Zieliński by nie grał, ponieważ Polak jest już w Interze. Sytuacja Napoli jest zbyt złożona, aby poradzili sobie z nią De Laurentiis i Chiavelli, którzy robią wszystko, co mogą. De Laurentiis powinien zatrudnić nowego, dobrego menedżera – powiedział Raffaele Auriemma ze SportMediaset.

– Piotr wybrał Inter. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, to zwiąże się z tym klubem. Juventus próbował go ściągnąć, ale zakończyło się to niepowodzeniem. Podobnie jak próby Napoli w celu przedłużenia kontraktu. Zieliński, który 27 grudnia przyjął obywatelstwo włoskie, brał pod uwagę jedynie oferty z Serie A – napisał z kolei dziennikarz Mario Giordano.

