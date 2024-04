i Autor: MARCO ALPOZZI/LAPRESSE VIA AP Arkadiusz Milik

Brawo Arek!

Arkadiusz Milik pojedzie na Euro? Gol z Lazio może mu w tym pomóc!

Do startu Euro 2024 zostało półtora miesiąca, więc nie ma lepszego momentu, by dać o sobie znać selekcjonerowi Michałowi Probierzowi (52 l.). Do tego wnioski najwyraźniej doszedł Arkadiusz Milik (30 l.), który strzelił arcyważnego gola dla Juventusu w półfinale Pucharu Włoch.