Włosi już nie mają wątpliwości na temat Szczęsnego. Jest specjalny plan, znaleźli następcę Polaka!

Wojciech Szczęsny znajduje się obecnie na celowniku całej włoskiej opinii publicznej. Bramkarz reprezentacji Polski łączony jest z odejściem z klubu i wydaje się, że może to nastąpić w naprawdę nieodległej przyszłości. Okazuje się, że Juventus miał przygotować się na odejście Polaka i zrobił już pewne przygotowania, aby pozyskać jego następcę. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Wojciech Szczęsny zostanie zastąpiony w Juventusie? Media podają wiadomość

Polak nie porozumiał się z Juventusem w sprawie nowego kontraktu i mimo, że wydało się, że może pozostanie w klubie do końca kolejnego roku, tak teraz wydaje się, że włodarze klubu planują sprzedać Polaka i coraz częściej wskazuje się na to, że zastąpi go Michele Di Gregorio z Monzy, na co wskazuje portal calciomercato.it. Włoch, który robi wielką furorę w barwach klubu z północy Włoch może być jednak niejedyną postacią, która zastąpi Szczęsnego. Dziennikarze wskazują, że wybór Juve może paść na Keylora Navasa, który właśnie rozstał się z Paris Saint-Germain i byłby dla klubu do pozyskania za darmo.

- Wyraził chęć dalszej gry (...) Navas potrafi bronić w kluczowych momentach i zachowuje w nich spokój - piszą włosi o bramkarzu reprezentacji Kostaryki.