Włoskie noty dla Piotra Zielińskiego za półfinał Superpucharu. Komentatorzy zauważyli niepokojącą rzecz

Bohaterem ekipy z Neapolu został inny zmiennik – Alessio Zerbi. Pojawił się na murawie na ostatnie dziesięć minut i zdążył w tym czasie nie tylko strzelić dwa gole (84 i 86 min), w międzyczasie korzystając z pomocy medycznej po uderzeniu głową w słupek, ale także zapracować na nagrodę dla najlepszego zawodnika spotkania.

Pojawienie się Piotra Zielińskiego na boisku w drugiej połowie było pewną niespodzianką. Nie brakowało bowiem we włoskich mediach sugestii, że Polak może trafić do neapolitańskiego „klubu kokosa”, jak kiedyś stało się to udziałem Arkadiusza Milika. „Dwa miesiące bez gry byłyby katastrofą dla Zielińskiego” – oceniał przed tym spotkaniem doskonale znający włoski futbol Piotr Czachowski, komentując te doniesienia.

Polak miałby się znaleźć „na cenzurowanym” u właściciela klubu, Aurelio De Laurentiis, za odmowę przedłużenia kontraktu z Napoli. Włoskie media powtarzają, że Zieliński zdecydował się już na występy w Interze, oficjalnego potwierdzenia z Mediolanu wciąż jednak brak. „Piotrek sam stwarza sobie niekomfortową sytuację tym brakiem decyzyjności. I znów robi nam się brazylijska telenowela” – mówił o tej sytuacji na łamach „Super Expressu” Marek Koźmiński.

„Zielek” dostał w czwartkowy wieczór 18 minut od trenera Mazzariego. Jak je wykorzystał? „Był dobry w przebłyskach” – zauważył „Napoli Magazine”, oceniając Polaka na szóstkę. Podobne noty wystawiło sporo innych serwisów internetowych. Ciekawych słów na określenie jego występu użył natomiast portal „calciomercato”. „Coraz bardziej wydaje się być poza grą” – napisali jego komentatorzy, wystawiając mu notę 5,5.

