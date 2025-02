To on „stworzył” nowego Zalewskiego? Włosi wskazują bardzo konkretnie: „Dostrzegł coś, czego nie widzą normalni ludzie”

Sensacyjny transfer Nicoli Zalewskiego! Przenosi się do klubu ze ścisłego topu ligi włoskiej, niemałe zaskoczenie

Co za ruch!

Nicola Zalewski piłkarzem Interu Mediolan! Dołączy do Piotra Zielińskiego. Pojawiły się nowe, ważne informacje

To był świetny weekend z punktu widzenia polskiego kibica. W Barcelonie czyste konto zachował Wojciech Szczęsny, a Robert Lewandowski zdobył „złotą bramkę” w meczu z Alaves. Hat-trickiem błysnął Krzysztof Piątek w Süper Lig, co w zasadzie… przestaje już być niespodzianką, a staje się w ostatnich tygodniach standardem. Być może najważniejsza rzecz - zwłaszcza w kontekście marcowych gier reprezentacyjnych – jest to, co wydarzyło się w derbach Mediolanu.

Niespełna dobę po podpisaniu umowy z Interem (będzie do niego na razie wypożyczony do końca sezonu), Nicola Zalewski miał wielki wkład w bramkę Stefana de Vrija, która uratowała mistrzom Włoch remis w prestiżowym boju. Generalnie to był debiutancki kwadrans Polaka (wszedł na murawę w 76. minucie), który zwrócił nań uwagę włoskich mediów.

🤯 𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐖 𝐃𝐄𝐁𝐈𝐔𝐂𝐈𝐄! 💥Stefan De Vrij trafia do siatki w doliczonym czasie gry, a piłkę dogrywa mu reprezentant Polski! 👏Co za wejście, co za historia! 🔝👏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/408yPf5KwX— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 2, 2025

„Wchodzi na boisko i zalicza decydującą asystę: czego więcej można chcieć?” - retorycznie pyta portal calciomercato.com. Tuttomercatoweb.com jest nieco bardziej „rozgadany”. „Asysta klatką piersiową w pierwszym meczu? To bardzo dużo. To dobra przesłanka i obietnica wymarzonej kariery, na drogę której jest w stanie go sprowadzić Simone Inzaghi” – zauważają dziennikarze serwisu.

To on „stworzył” nowego Zalewskiego? Włosi wskazują bardzo konkretnie

Rolę wspomnianego szkoleniowca w niespodziewanym „zmartwychwstaniu” polskiego skrzydłowego najmocniej podkreśla La Gazzetta dello Sport. „Trener Interu dostrzegł w Zalewskim coś, czego nie widzą normalni ludzie. Od pewnego czasu w Romie z obiecującego piłkarza stał się tylko rezerwowym. Inzaghi, kierując nań swe spojrzenie uznał, że jest on właściwym kandydatem na następcę Tajona Buchanana. Kiedy fani Interu usłyszeli o Zalewskim, wielu kręciło nosami. Ale spojrzenie trenera jest inne, sięga dalej” – tak autorzy komplementują i Polaka, i jego szkoleniowca.

Sam Inzaghi na pomeczowej konferencji też odniósł się do debiutu Zalewskiego. - Od razu był gotowy do gry. Jestem zadowolony z niego. Dał dobrą zmianę. Ma jakość, a brakowało nam kogoś takiego. On nam pomoże - zaznaczył trener Interu.

