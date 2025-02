Nicola Zalewski piłkarzem Interu Mediolan! Dołączy do Piotra Zielińskiego. Pojawiły się nowe, ważne informacje

Nicola Zalewski piłkarzem Interu! Ważne informacje

Piłkarz reprezentacji Polski Nicola Zalewski został wypożyczony do końca sezonu z Romy do Interu - poinformował klub z Mediolanu w sobotę przed północą. W umowie jest zawarta opcja transferu definitywnego. 23-letni Zalewski, występujący głownie na pozycji bocznego pomocnika lub wahadłowego, będzie drugim Polakiem w Interze w tym sezonie. Od ponad pół roku barwy klubu z Mediolanu reprezentuje doświadczony pomocnik Piotr Zieliński.

Inter to aktualny mistrz Włoch. W tabeli Serie A zajmuje obecnie drugie miejsce. Traci trzy punkty do Napoli, ale ma jeden mecz zaległy. O wypożyczeniu Zalewskiego Inter poinformował krótko przed północą. "Polski piłkarz przenosi się do Interu tymczasowo do końca sezonu, z dalszymi opcjami" - przekazali mistrzowie Włoch na swojej stronie.

Natomiast w komunikacie rzymskiego klubu napisano: "AS Roma może potwierdzić, że osiągnięto porozumienie z Interem w sprawie wypożyczenia Nicoli Zalewskiego. Umowa obejmuje opcję, aby transfer był stały".

Nicola Zalewski opuszcza Romę. W tym sezonie grał rzadko!

Urodzony 23 stycznia 2002 roku w Tivoli Zalewski spędził w Romie całą dotychczasową karierę. Przechodził przez juniorskie szczeble w tym klubie, a w pierwszym zespole "Giallorossich" zadebiutował w maju 2021 roku.

W obecnym sezonie coraz rzadziej jednak dostawał szansę występów - zagrał w dwunastu meczach, ale tylko w czterech w podstawowym składzie, z czego po raz ostatni 3 listopada. Łącznie w Serie A w obecnych rozgrywkach spędził na boisku 531 minut.

Znacznie ważniejszą rolę pełni w reprezentacji Polski. Jest w niej jednym z wyróżniających się piłkarzy i trudno sobie wyobrazić kadrę Michała Probierza bez tego zawodnika. Mimo młodego wieku Zalewski rozegrał już 27 meczów w reprezentacji, strzelając trzy gole i notując wiele asyst. Z dobrej strony pokazał się m.in. w Lidze Narodów w 2024 roku - zaliczył trafienia w wyjazdowym meczu ze Szkocją (3:2) i w Warszawie z Chorwacją (3:3).

