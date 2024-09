Zbigniew Boniek obejmie ważne stanowisko?! Duży klub znalazł się w potrzebie, wkrótce decyzja

Wyjaśniło się w sprawie Zalewskiego w Romie! Media podają wiadomość, nie wygląda to dobrze!

Najpierw z klubu wyleciał trener Daniel De Rossi z powodu słabych wyników zespołu w obecnym sezonie. To nie była zła informacja dla reprezentanta Polski Nikoli Zalewskiego, bo został przywrócony do kadry pierwszego zespołu przez nowego szkoleniowca. Został nim Chorwat, Ivan Jurić. Kilka dni później z klubem pożegnała się Lina Souloukou pełniącą funkcję dyrektora generalnego. Greczynkę również obwiniano za słabe wyniki zespołu, a do tego była mocno skonfliktowana z trenerem De Rosssim.

Ponadto nie cieszyła się sympatią kibiców i ostatecznie sama odeszła z Romy, krótko przed ostatnim ligowym meczem rzymian z Udinese. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi, ale w gronie kandydatów jest Zbigniew Boniek. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze „La Gazzetta dello Sport”. Boniek jest ważną postacią z przeszłości rzymskiego klubu, bo występował w niej przez 3 sezony. W gronie kandydatów wymieniany jest Umberto Gandini, pełniący tę funkcję w przeszłości oraz Giampaolo Montali. Co ciekawe, wymienia się nazwisko innego byłego piłkarza Romy spoza Włoch, Chorwata Zvonimira Bobana. Na razie tymczasowo stery w klubie przejął prawnik Lorenzo Vitali oraz sekretarz generalny Maurizio Lombardo. Roma w pierwszym meczu pod wodzą Juricia wygrała z prowadzonym przez Kostę Runjaicia Udinese 3:0 i zajmuje 10. miejsce w Serie A. W tym meczu Zalewski nie znalazł się w kadrze meczowej zespołu. Do tej pory wystąpił w trzech spośród pięciu meczów ligowych, przebywając na boisku przez 142 minuty. Rzymianie w bieżącym sezonie będą rywalizowali również w Lidze Europy.

