Życie Zbigniewa Bońka zmieni się w jednej chwili? Sensacyjne wieści prosto z Włoch, szykuje się nowe otwarcie

Grzegorz Kuś 12:20

Zbigniew Boniek przez wiele ostatnich lat był kluczową postacią polskiej piłki nożnej. Jako prezes PZPN odpowiadał za jej struktury, ale w 2021 r. ustąpił ze stanowiska. Od tamtej pory skupił się na pracy w UEFA i cieszył się większym spokojem w domu we Włoszech. Już niedługo jego życie może się diametralnie zmienić. Wedle sensacyjnych informacji prosto z Włoch, Boniek znalazł się na wąskiej liście osób do przeprowadzenia nowego otwarcia w AS Roma!