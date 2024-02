Arka Gdynia demoluje Stal Rzeszów 5:1

Poprzednie mecze Arka Gdynia - Stal Rzeszów

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Arką Gdynia a Stalą Rzeszów padło łącznie 10 goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Miejskim w Gdyni, gdzie obie drużyny zremisowały 2:2. Kolejny mecz został rozegrany na stadionie Stal w Rzeszowie, a Stal Rzeszów wygrała 2:1. Ostatnie starcie również miało miejsce na stadionie Stal w Rzeszowie, tym razem jednak Arka Gdynia zwyciężyła 3:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Arka Gdynia: 6, Stal Rzeszów: 6

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Arki Gdynia z Stalą Rzeszów zakończyła się wynikiem 2:1 dla Arki. W 18 minucie Thill, zawodnik Stali Rzeszów, strzelił gola. W 25 minucie Lysiak z drużyny Stal Rzeszów otrzymał żółtą kartkę. Następnie, w 30 minucie Kobacki z drużyny Arki Gdynia również został ukarany żółtą kartką. W 36 minucie Dobrotka, zawodnik Arki Gdynia, strzelił gola wyrównującego.

Na koniec pierwszej połowy, w 45+2 minucie Czubak, gracz Arki Gdynia, zdobył kolejnego gola dla swojej drużyny. W ostatniej chwili przed przerwą Lyczko z drużyny Stal Rzeszów otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Arka Gdynia zmierzyła się z Stalą Rzeszów. Po pierwszej połowie wynik był korzystny dla Arki, która prowadziła 2:1. Jednak w drugiej części gry to gospodarze zdominowali rywali. Na początku drugiej połowy doszło do dwóch zmian w drużynie Stali Rzeszów.

Gracz Adler wszedł na boisko, zastępując Salamona, a Wachowiak zastąpił Lyczko. W 62 minucie trener Arki Gdynia postanowił dokonać zmiany, wprowadzając Lipkowskiego za Skorę. Kilka chwil później Gaprindashvili wszedł na boisko, zastępując Adamczyka. W 64 minucie Czubak strzelił gola dla Arki Gdynia, podwyższając wynik na 3:1. Niestety dla Stali Rzeszów sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła w 66 minucie, gdy Simcak otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko.

W kolejnych minutach trener Stali Rzeszów dokonał zmiany, wprowadzając Diaza za Bukowskiego (71 minuta). Na stronie Arki Gdynia również doszło do dwóch zmian - Borecki wszedł za Gola (74 minuta), a Sidibe zastąpił Kobackiego. W 78 minucie Sidibe strzelił kolejnego gola dla Arki Gdynia, ustalając wynik na 4:1. W 81 minucie trener Arki dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Turskiego za Czubaka. W drużynie Stali Rzeszów również doszło do zmiany - Kadziolka wszedł za Lysiaka.

Na koniec meczu, w 88 minucie, Turski strzelił piątego gola dla Arki Gdynia, ustalając tym samym ostateczny wynik na 5:1. Podsumowując cały mecz, Arka Gdynia pokonała Stalę Rzeszów wynikiem 5:1.

Pomeczowe podsumowanie

Arka Gdynia przed meczem zajmowała drugie miejsce w tabeli, co wskazuje na ich dobrą formę i skuteczność w dotychczasowych spotkaniach. Dotychczas wygrali 11 meczy, zremisowali 4 mecze i przegrali 5 meczy, co daje im sumę 37 punktów. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co podniosło ich aktualną liczbę punktów do 40. Stal Rzeszów natomiast przed meczem zajmowała trzynaste miejsce w tabeli, co sugeruje, że nie radzą sobie najlepiej w dotychczasowych rozgrywkach. Do tej pory wygrali tylko 6 meczy, zremisowali 5 mecze i przegrali aż 9 spotkań.

Ich suma punktów wynosiła do tej pory 23. W ostatnim meczu nie zdobyli żadnych punktów, więc ich liczba punktów pozostała bez zmian - nadal mają 23. Podsumowując, Arka Gdynia jest drużyną znajdującą się na wysokim drugim miejscu w tabeli i mającą dużo więcej punktów od Stali Rzeszów. Arka Gdynia po zwycięstwie w ostatnim meczu ma aktualnie 40 punktów, podczas gdy Stal Rzeszów nadal ma tylko 23 punkty.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Arką Gdynia a Stalą Rzeszów, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Tychy z Arką Gdynia odbędzie się 1 marca 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejskim w Tychach. Natomiast Stal Rzeszów zmierzy się z Miedzią Legnica tego samego dnia o godzinie 18:00 na stadionie Stal w Rzeszowie. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć kolejne punkty w rozgrywkach.