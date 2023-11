Barcelona pokonuje FC Porto 2:1 i zdobywa 3 punkty w Lidze Mistrzów

Walka na boisku do ostatniego gwizdka. SC Braga - Union Berlin 1:1

Poprzednie mecze Barcelona - FC Porto

W ostatnim czasie odbył się jeden mecz między Barceloną a FC Porto. Spotkanie to miało miejsce na stadionie Dragão w miejscowości Porto w dniu 4 października 2023 roku. Wynik tego pojedynku to FC Porto 0, Barcelona 1.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Barcelona z FC Porto zakończyła się wynikiem 1:1. W 30 minucie Galeno, zawodnik FC Porto, zdobył bramkę. Jednak już w 32 minucie Cancelo, gracz Barcelony, strzelił gola po asyście Pedriego, wyrównując wynik. W 36 minucie Cardoso z drużyny FC Porto otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. Natomiast w 37 minucie de Jong z Barcelony również został ukarany żółtą kartką za trzymanie rywala.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Barcelona kontra FC Porto, który odbył się w Barcelonie, obie drużyny kontynuowały zaciętą walkę.

Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. W 57 minucie Joao Felix zdobył bramkę dla Barcelony po asyście Cancelo, dając swojej drużynie prowadzenie. Jednakże, już w tej samej minucie Joao Mario z FC Porto otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. W 59 minucie Joao Felix również został ukarany żółtą kartką za faulowanie przeciwnika. Obaj gracze musieli być ostrożni, aby uniknąć kolejnych kar.

W 67 minucie doszło do zmiany w drużynie FC Porto - Sanchez wszedł na boisko, zastępując Joao Mario. Trener chciał wprowadzić świeże siły i zmienić dynamikę gry. W 74 minucie None z FC Porto otrzymał żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika. Kolejna kara dla drużyny gości. W odpowiedzi na to, w 75 minucie trener Barcelony dokonał zmiany - Torres wszedł na boisko, zastępując Joao Felixa.

Czy ta zmiana przyniesie korzyść dla gospodarzy? W 80 minucie trener FC Porto dokonał dwóch zmian - Conceicao wszedł na boisko, zastępując Evanilsona, a Nico zastąpił Eustaquio. Czy to przyniesie oczekiwane rezultaty? W 82 minucie trener Barcelony wprowadził Balde na boisko, zastępując Cancelo. Czy ta zmiana wpłynie na grę gospodarzy? W ostatnich minutach meczu trener obu drużyn dokonali kolejnych zmian. W drużynie Barcelony Yamal wszedł na boisko, zastępując Raphinhę, a w FC Porto Danny Namaso i Martinez weszli na boisko, zastępując Cardoso i Galeno. Po pełnym emocji starciu Barcelona pokonała FC Porto 2:1.

Obie drużyny zaprezentowały się dobrze, ale to gospodarze cieszą się ze zwycięstwa.

Skład meczu z dnia 2023-11-28

Barcelona

Xavi - trener

Iñaki Peña (13) bramkarz

Ronald Araújo (4) obrońca

Jules Koundé (23) obrońca

Iñigo Martínez (5) obrońca

João Cancelo (2) obrońca

Pedri (8) pomocnik

İlkay Gündoğan (22) pomocnik

Frenkie de Jong (21) pomocnik

Raphinha (11) napastnik

Robert Lewandowski (9) napastnik

João Félix (14) napastnik

FC Porto

Sérgio Conceição - trener

Diogo Costa (99) bramkarz

João Mário (23) obrońca

Fábio Cardoso (2) obrońca

Pepe (3) obrońca

Zaidu Sanusi (12) obrońca

Pepê (11) pomocnik

Stephen Eustaquio (6) pomocnik

Alan Varela (22) pomocnik

Wenderson Galeno (13) pomocnik

Evanilson (30) napastnik

Mehdi Taremi (9) napastnik

Statystyki

Barcelona FC Porto Strzały na bramkę 7 5 Strzały poza światło bramki 8 3 Wszystkie strzały 21 13 Strzały zablokowane 6 5 Faule 11 21 Rzuty rożne 5 3 Spalone 1 4 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 2 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 5 Suma podań 459 382 Dokładne podania 380 308 Procent dokładnych podań 83% 81% Gole oczekiwane 1.77 1.20

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Barcelona rozegrał 4 mecze w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Wygrali 3 z nich, nie zremisowali ani razu, a przegrali 1. Łącznie zdobyli 8 goli. W dwóch meczach na swoim boisku strzelili 7 goli, a najwyższy wynik jakiego udało im się tam osiągnąć to 5-0. Na wyjazdach rozegrali również 2 mecze i zdobyli na nich tylko 1 gola, a najwyższy wynik jaki udało im się tam osiągnąć to 0-1. Średnia ilość zdobywanych przez Barcelonę goli na mecz wynosi 2.0. Zespół FC Porto rozegrał również 4 mecze w ramach Ligi Mistrzów UEFA.

Wygrali 3 z nich, nie zremisowali ani razu, a przegrali 1. Łącznie zdobyli natomiast 9 goli. W dwóch meczach na swoim boisku strzelili tylko 2 gole, a najwyższy wynik jakiego udało im się tam osiągnąć to 2-0. Na wyjazdach rozegrali również 2 mecze i zdobyli na nich aż 7 goli, a najwyższy wynik jaki udało im się tam osiągnąć to 1-4. Średnia ilość zdobywanych przez FC Porto goli na mecz wynosi natomiast 2.3.

Tabela Grupa H:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Barcelona 4 0 1 10 3 7 12 2 FC Porto 3 0 2 10 5 5 9 3 Szachtar Donieck 3 0 2 7 7 0 9 4 Antwerpia 0 0 5 3 15 -12 0

Liga Mistrzów UEFA - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Barceloną a FC Porto, znamy już terminy kolejnych spotkań obydwu drużyn. Mecz pomiędzy Antwerpią a Barceloną odbędzie się 13 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Bosuilstadion w Deurne. Natomiast FC Porto zmierzy się z Szachtarem Donieck tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Dragão w Porto. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć kolejne zwycięstwa.