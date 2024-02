Bezbłędni bramkarze w meczu Ruch Chorzów - Warta Poznań, wynik 0:0

Poprzedni mecz między Ruchem Chorzów a Wartą Poznań

W meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Wartą Poznań, który odbył się na stadionie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, padł remis 2:2. Obie drużyny zdobyły po 2 gole. Mecz rozegrano w dniu 14 sierpnia 2023 roku o godzinie 19:00.

Przebieg spotkania

W meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Wartą Poznań w Chorzowie nie było większych niespodzianek, gdyż do przerwy żadna z drużyn nie zdołała strzelić bramki, utrzymując wynik remisowy 0:0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Wartą Poznań, który zakończył się wynikiem 0:0, nie padły żadne gole. Jednakże, było wiele zmian personalnych w obu drużynach. W 56 minucie zawodnik Prikryl z drużyny Warta Poznań otrzymała żółtą kartkę. W 66 minucie trener Warty Poznań dokonał dwóch zmian - Kupczak wszedł na boisko zastępując Luisa, a Matuszewski zastąpił Savica. Również w 66 minucie trener Ruchu Chorzów dokonał dwóch zmian - Dlugosz wszedł na boisko zastępując Kozaka, a Wilak zastąpił Vlkanova.

W 74 minucie trener Ruchu Chorzów dokonał kolejnych dwóch zmian - Dlugosz wszedł na boisko zastępując Kozaka, a Wilak zastąpił Vlkanova. W 76 minucie trener Warty Poznań dokonał dwóch zmian - Borowski wszedł na boisko zastępując Szmyta, a Eppel zastąpił Vizingera. Następnie w 80 minucie Josema wszedł na boisko zastępując Sadloka w drużynie Ruchu Chorzów. W 86 minucie Bartolewski wszedł na boisko zastępując Szczepana, a Feliks zastąpił Wojtowicza w drużynie Ruchu Chorzów. W doliczonym czasie gry, czyli w 90+6 minucie, trener Warty Poznań dokonał ostatniej zmiany - Tiru wszedł na boisko zastępując Szymonowicza.

Dodatkowo, w tej samej minucie Eppel otrzymał żółtą kartkę. Mimo wielu zmian personalnych i starań obu drużyn, żadna z nich nie była w stanie zdobyć gola, co skutkowało końcowym wynikiem 0:0.

Skład meczu z dnia 2024-02-17

Ruch Chorzów

J. Niedźwiedź - trener

Dante Stipica (36) bramkarz

Patryk Stępiński (59) obrońca

Szymon Szymański (20) obrońca

Maciej Sadlok (21) obrońca

Robert Dadok (96) pomocnik

Juliusz Letniowski (7) pomocnik

Patryk Sikora (8) pomocnik

Tomasz Wójtowicz (5) pomocnik

Miłosz Kozak (70) napastnik

Daniel Szczepan (95) napastnik

Adam Vlkanova (88) napastnik

Warta Poznań

D. Szulczek - trener

Jedrzej Grobelny (33) bramkarz

Jakub Bartkowski (2) obrońca

Dawid Szymonowicz (44) obrońca

Dimitrios Stavropoulos (4) obrońca

Mohamed Mezghrani (20) pomocnik

Maciej Żurawski (6) pomocnik

Miguel Luís (16) pomocnik

Stefan Savić (77) pomocnik

Tomas Prikryl (47) pomocnik

Kajetan Szmyt (7) napastnik

Dario Vizinger (29) napastnik

Statystyki

Ruch Chorzów Warta Poznań Strzały na bramkę 5 1 Strzały poza światło bramki 5 1 Wszystkie strzały 13 6 Strzały zablokowane 3 4 Faule 15 14 Rzuty rożne 8 1 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 60% 40% Żółte kartki 0 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 5 Suma podań 498 341 Dokładne podania 408 232 Procent dokładnych podań 82% 68%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Ruch Chorzów i Warta Poznań, przed meczem Warta Poznań zajmowała 13. miejsce w tabeli, natomiast Ruch Chorzów był na 17. miejscu. Do tej pory Warta Poznań wygrała 5 meczy, zremisowała 7 i przegrała 8, co daje im sumę punktów równą 22. Natomiast Ruch Chorzów wygrał tylko jeden mecz, zremisował 10 i przegrał dziewięć, co daje im sumę punktów równą 13. Po rozegranym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualnie Ruch Chorzów ma na swoim koncie 14 punktów, a Warta Poznań posiada ich już 23.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Ruchem Chorzów a Wartą Poznań, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Ruchem Chorzów odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim w Białymstoku. Natomiast Warta Poznań zmierzy się z Radomiakiem Radom 26 lutego 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim.