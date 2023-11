Bezbramkowy remis w meczu Unia Skierniewice - ŁKS Łomża

Przebieg spotkania

Mimo że obie drużyny dążyły do uzyskania przewagi, mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 0:0, co utrzymało napięcie aż do końca.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Unia Skierniewice i ŁKS Łomża zakończyły spotkanie bez goli. Po meczu, Unia Skierniewice zajmuje 7. miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali 8 meczów, zremisowali 5 i przegrali 5. Ich suma punktów wynosiła 29. ŁKS Łomża zajmuje 18. miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali 3 mecze, zremisowali 3 i przegrali 12. Ich suma punktów wynosiła 12. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu, co oznacza, że teraz punktacja przedstawia się następująco: Unia Skierniewice - 30 punktów.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Unią Skierniewice a ŁKS-em Łomża, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Victorią Sulejówek a Unią Skierniewice odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim w Sulejówku. Natomiast ŁKS Łomża zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki tego samego dnia o tej samej godzinie, lecz na stadionie Miejskim w Łomży.