Bezbramkowy remis w Monachium: Bayern nie dał rady Kopenhadze

Poprzednie mecze Bayern Monachium - FC Kopenhaga

W ostatnim czasie Bayern Monachium rozegrał jeden mecz z FC Kopenhagą. Spotkanie odbyło się na stadionie Parken w Kopenhadze w dniu 3 października 2023 roku. FC Kopenhaga przegrała 1:2 z Bayernem Monachium.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa meczu pomiędzy Bayernem Monachium a FC Kopenhagą zakończyła się wynikiem 0:0. W 24 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Goncalvesa z drużyny FC Kopenhaga.

W drugiej połowie meczu obie drużyny nie zdołały zdobyć bramki. W 55. minucie sędzia ukarał żółtą kartką Falka z drużyny FC Kopenhaga za trzymanie przeciwnika. Pięć minut później trener FC Kopenhagi dokonał zmiany, wprowadzając Achouriego na boisko, który zastąpił Bardghjiego.

Również w tej samej minucie Oskarsson wszedł na boisko, zastępując Claessona. W 64. minucie trener Bayernu Monachium dokonał trzech zmian w swojej drużynie. Gnabry wszedł na boisko, zastępując Tela, Pavlovic zastąpił Guerreiro, a Sane Comana. W 71. minucie trener FC Kopenhagi wprowadził Ankersena na boisko, który zmienił Boilesena. Cztery minuty później Ulreich został ukarany żółtą kartką.

W 86. minucie trener Bayernu Monachium dokonał ostatniej zmiany w swojej drużynie, wprowadzając Kratziga za Daviesa. W doliczonym czasie gry (90+5) trener FC Kopenhagi wprowadził Hojlunda na boisko, zastępując Goncalvesa. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Skład meczu z dnia 2023-11-29

Bayern Monachium

T. Tuchel - trener

Manuel Neuer (1) bramkarz

Konrad Laimer (27) obrońca

Leon Goretzka (8) obrońca

Dayot Upamecano (2) obrońca

Alphonso Davies (19) obrońca

Joshua Kimmich (6) pomocnik

Raphaël Guerreiro (22) pomocnik

Kingsley Coman (11) pomocnik

Thomas Müller (25) pomocnik

Mathys Tel (39) pomocnik

Harry Kane (9) napastnik

FC Kopenhaga

J. Neestrup - trener

Kamil Grabara (1) bramkarz

Elias Jelert (19) obrońca

Denis Vavro (3) obrońca

Nicolai Boilesen (20) obrońca

Kevin Diks (2) obrońca

Diogo Gonçalves (9) pomocnik

Rasmus Falk Jensen (33) pomocnik

Lukas Lerager (12) pomocnik

Roony Bardghji (40) pomocnik

Mohamed Elyounoussi (10) pomocnik

Viktor Claesson (7) napastnik

Statystyki

Bayern Monachium FC Kopenhaga Strzały na bramkę 2 3 Strzały poza światło bramki 6 3 Wszystkie strzały 9 8 Strzały zablokowane 1 2 Faule 7 6 Rzuty rożne 4 2 Spalone 2 0 Posiadanie piłki 62% 38% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 2 Suma podań 672 410 Dokładne podania 592 336 Procent dokładnych podań 88% 82% Gole oczekiwane 0.81 0.69

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich meczem wyglądały w sposób następujący:

Bayern Monachium rozegrał 4 mecze w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Wygrał wszystkie 4 mecze. Zdobył łącznie 11 goli, z czego 6 goli zdobył na swoim boisku, a najwyższy wynik jaki udało mu się osiągnąć na własnym boisku to 4:3. Na wyjazdach Bawarczycy zdobyli 5 goli, a najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to 1:3. Średnia ilość zdobywanych przez Bayern goli na mecz to 2.8. FC Kopenhaga rozegrał 10 meczy w ramach Ligi Mistrzów UEFA - 5 w fazie grupowej i 5 we wcześniejszych fazach.

Wygrał 4 mecze, zremisował 4 mecze i przegrał 2 mecze. Zdobył w sumie 20 goli, z czego na swoim boisku padło 12 goli, a najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to 6:3. Na wyjazdach zdobyli natomiast tylko 8 goli, a najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to 0:2. Średnia ilość bramek zdobywanych przez mistrza Danii na mecz wynosi 2.0.

Tabela Grupa A:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Bayern Monachium 4 1 0 11 6 5 13 2 FC Kopenhaga 1 2 2 7 8 -1 5 3 Galatasaray 1 2 2 10 12 -2 5 4 Manchester United 1 1 3 12 14 -2 4

Liga Mistrzów UEFA - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Bayernem Monachium a FC Kopenhagą, możemy już teraz zapowiedzieć kolejne spotkania obydwóch zespołów. Mecz pomiędzy Manchesterem United a Bayernem Monachium odbędzie się 12 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Old Trafford w Manchesterze. Natomiast FC Kopenhaga zmierzy się z Galatasaray w tym samym dniu o tej samej godzinie na stadionie Parken w Kopenhadze. Będzie to niezwykle emocjonujący wieczór dla fanów piłki nożnej, którzy będą mogli śledzić kolejne starcia tych drużyn.