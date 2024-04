Cieżko wywalczona bramka ratuje spotkanie Polonii Warszawa z Resovią Rzeszów

Poprzedni mecz między Polonią Warszawa a Resovią Rzeszów

W meczu między Resovią Rzeszów a Polonią Warszawa, który odbył się na stadionie Stal w Rzeszowie, padł remis 1:1. Obie drużyny zdobyły po jednym golu.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Polonii Warszawa z Resovią Rzeszów zakończyła się bezbramkowym remisem. W 31 minucie zawodnik Polonii Warszawa, Plesnierowicz, otrzymał żółtą kartkę. Natomiast w 45+1 minucie żółtą kartkę dostał Xabi Auzmendi, również z drużyny Polonii Warszawa.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Polonii Warszawa z Resovią Rzeszów, który odbył się w Warszawie, gospodarze zdołali zdobyć jednego gola, kończąc spotkanie wynikiem 1:0 na swoją korzyść. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Polonii Warszawa dokonał zmiany w składzie - Biedrzycki wszedł na boisko, zastępując Zawistowskiego. W 59 minucie kolejna zmiana w drużynie Polonii - Bajdur wszedł na boisko za Michalskiego.

W 60 minucie trener Resovii Rzeszów również dokonał dwóch zmian - Gorski wszedł za Muratovica, a Mazek zastąpił Ibe-Tortiego. W 66 minucie kolejna zmiana w składzie Polonii Warszawa - Kluska wszedł na boisko za Xabi Auzmendiego. W 71 minucie trener Resovii Rzeszów postanowił wprowadzić Lempereura za Eizencharta. W 73 minucie trener Polonii Warszawa dokonał ostatniej zmiany - Kowalski-Haberek wszedł na boisko za Grudniewskiego. Decydujący moment nastąpił w 81 minucie, kiedy to Biedrzycki strzelił gola dla Polonii Warszawa, zapewniając swojej drużynie prowadzenie.

W 82 minucie żółtą kartkę otrzymał Bajdur z Polonii Warszawa, a w 87 minucie Piatek również z Polonii. W 88 minucie trener Resovii Rzeszów dokonał dwóch zmian - Ciepiela wszedł na boisko za Bukhala, a Mikrut zastąpił Mikuleca. W doliczonym czasie gry, w 90+4 minucie żółtą kartkę otrzymał Ciepiela z Resovii Rzeszów, a w ostatniej minucie regulaminowego czasu Kobusiński z Polonii Warszawa. Podsumowując, mecz pomiędzy Polonią Warszawa a Resovią Rzeszów zakończył się wynikiem 1:0 na korzyść gospodarzy.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Polonia Warszawa i Resovia Rzeszów, przed meczem Resovia zajmowała 15. miejsce w tabeli, natomiast Polonia była na 16. miejscu. Do tej pory Resovia wygrała 7 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 14 spotkań, co dało im sumę 25 punktów. Polonia natomiast wygrała 5 meczy, zremisowała 8 razy i przegrała 12 spotkań, co dawało im sumę 23 punktów. W meczu między tymi drużynami zwyciężyła Polonia Warszawa, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Aktualnie tabela prezentuje się następująco: Polonia Warszawa - 26 punktów oraz Resovia Rzeszów - 25 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Polonią Warszawa a Resovią Rzeszów, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała a Polonią Warszawa odbędzie się 14 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Natomiast mecz Resovii Rzeszów z Stalą Rzeszów zaplanowano na 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Stal w Rzeszowie.