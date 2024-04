Ciężko wywalczone dwie bramki dały upragnioną wygraną Lecha Poznań II nad GKS Jastrzębie

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Lech Poznań II z GKS-em Jastrzębie, który odbywał się w mieście Wronki, gospodarze wyszli na prowadzenie. W 30 minucie zawodnik o nazwisku Dziuba strzelił bramkę dla drużyny Lecha Poznań II, dając swojemu zespołowi przewagę. Niestety, w 43 minucie Monk z drużyny Lecha Poznań II otrzymał żółtą kartkę. Na tym etapie meczu wynik wynosił 1:0 na korzyść Lecha Poznań II.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Lech Poznań II z GKS-em Jastrzębie, który odbył się w Wronkach, drużyna gospodarzy zdołała podwyższyć swoje prowadzenie. Na początku 46 minuty trener GKS-u Jastrzębie dokonał trzech zmian w swoim składzie.

Gracze Maszkowski, Matuszek i Zych weszli na boisko, zastępując odpowiednio Kiebzaka, Lecha i Chmarka. Również w 46 minucie trener Lecha Poznań II dokonał jednej zmiany - Kukulka wszedł na boisko, zastępując Monka. W 52 minucie zawodnik Gurgul z drużyny Lech Poznań II otrzymał żółtą kartkę. W 61 minucie kolejna zmiana w składzie Lecha Poznań II - Paclawski wszedł na boisko, zastępując Jakobczyka. Następnie, w 67 minucie trener Lecha Poznań II dokonał kolejnej zmiany - Pawlowski wszedł na boisko, zastępując Pietrzaka.

W 74 minucie nastąpiła ostatnia zmiana w składzie Lecha Poznań II - Cywka wszedł na boisko, zastępując Nadolskiego. W 78 minucie zawodnik Brzyski otrzymał żółtą kartkę. Ostatecznie, w 83 minucie meczu gracz o nazwisku Wichtowski strzelił drugiego gola dla drużyny Lecha Poznań II. Podsumowując, cały mecz zakończył się wynikiem: Lech Poznań II: 2, GKS Jastrzębie: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Lech Poznań II zajmował 14. miejsce w tabeli, a GKS Jastrzębie było na 15. miejscu. Do tej pory drużyna Lecha Poznań II wygrała 9 meczy, zremisowała 6 razy i przegrała 11 spotkań, co daje im sumę 33 punktów. Natomiast GKS Jastrzębie wygrało 7 meczy, zremisowało 9 razy i przegrało 10 spotkań, co daje im sumę 30 punktów. W ostatnim meczu drużyna Lecha Poznań II zdobyła zwycięstwo i dodatkowe 3 punkty, co pozwoliło im awansować na aktualnie 36 punktów. Natomiast GKS Jastrzębie pozostało na swoim dotychczasowym wyniku - 30 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Lechem Poznań II a GKS-em Jastrzębie, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz ŁKS-u Łódź II z Lechem Poznań II odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:15 na stadionie Akademia ŁKS w Łodzi. Natomiast GKS Jastrzębie zmierzy się z SKRĄ Częstochowa dzień wcześniej, czyli 14 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00 na stadionie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju.