Dominacja Barcelony i zwycięstwo nad Deportivo Alaves 3:1

Poprzednie mecze Deportivo Alaves - Barcelona

W ostatnich trzech meczach między Deportivo Alaves a Barceloną padło łącznie 6 goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Camp Nou w Barcelonie dnia 30 października 2021 roku i zakończyło się remisem 1:1. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz dnia 23 stycznia 2022 roku, a Barcelona wygrała 1:0. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie dnia 12 listopada 2023 roku, gdzie Barcelona zwyciężyła wynikiem 2:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Barcelona: 4, Deportivo Alaves: 2

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Deportivo Alaves z Barceloną, który odbył się w Vitoria-Gasteiz, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnego gola, podczas gdy Barcelona strzeliła jedną bramkę. W 12 minucie zawodnik Omorodion z drużyny Deportivo Alaves otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Natomiast w 22 minucie gracz o nazwisku Lewandowski zapewnił drużynie Barcelony prowadzenie strzelając gola.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Deportivo Alaves z Barceloną, który odbył się w Vitoria-Gasteiz, gospodarze próbowali odrobić straty po pierwszej połowie, w której przegrywali 0:1. Jednak to Barcelona okazała się skuteczniejsza i ostatecznie wygrała spotkanie 3:1. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie doszło do zmiany w drużynie Barcelony - Fort wszedł na boisko zastępując Cancelo.

Trzy minuty później, w 49 minucie, Gundogan strzelił gola dla Barcelony, podwyższając wynik na 2:0. Jednak Deportivo Alaves szybko odpowiedział - w 51 minucie Omorodion zdobył bramkę dla swojej drużyny. W 59 minucie trener Barcelony dokonał kolejnej zmiany - Vitor Roque wszedł na boisko zastępując Gundogana. To właśnie Roque okazał się bohaterem spotkania - w 63 minucie strzelił trzecią bramkę dla Barcelony. W międzyczasie Deportivo Alaves również dokonało dwóch zmian - Rebbach wszedł na boisko zastępując Rioję, a Simeone zastąpił Guridi'ego.

Niestety dla Barcelony, ich zawodnik Vitor Roque otrzymał żółtą kartkę w 67 minucie za faul łokciem. Sytuacja pogorszyła się dla Barcelony w 72 minucie, kiedy to Roque został ukarany czerwoną kartką za brutalność. W 75 minucie trener Barcelony dokonał kolejnej zmiany - Lopez wszedł na boisko zastępując Pedriego. W odpowiedzi Deportivo Alaves również dokonało dwóch zmian - Benavidez wszedł na boisko zastępując Blanco, a Hagi zastąpił Tenaglię. W 83 minucie trener Barcelony dokonał dwóch zmian - Martinez wszedł na boisko zastępując Cubarsiego, a Romeu zastąpił Christensena.

Na koniec spotkania, w doliczonym czasie gry, zawodnik Deportivo Alaves - Sola otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. Cały mecz zakończył się wynikiem: Deportivo Alaves: 1, Barcelona: 3.

Skład meczu z dnia 2024-02-03

Deportivo Alaves

Luis García - trener

Antonio Sivera (1) bramkarz

Nahuel Tenaglia (14) obrońca

Rafa Marín (16) obrońca

Rubén Duarte (3) obrońca

Javi López (27) obrońca

Antonio Blanco (8) pomocnik

Ander Guevara (6) pomocnik

Álex Sola (7) pomocnik

Jon Guridi (18) pomocnik

Luis Rioja (11) pomocnik

Samuel Omorodion (32) napastnik

Barcelona

Xavi - trener

Iñaki Peña (13) bramkarz

Jules Koundé (23) obrońca

Ronald Araújo (4) obrońca

Pau Cubarsí (33) obrońca

João Cancelo (2) obrońca

Frenkie de Jong (21) pomocnik

Andreas Christensen (15) pomocnik

İlkay Gündoğan (22) pomocnik

Lamine Yamal (27) napastnik

Robert Lewandowski (9) napastnik

Pedri (8) napastnik

Statystyki

Deportivo Alaves Barcelona Strzały na bramkę 2 5 Strzały poza światło bramki 8 1 Wszystkie strzały 12 8 Strzały zablokowane 2 2 Faule 14 9 Rzuty rożne 12 5 Spalone 3 1 Posiadanie piłki 35% 65% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 258 547 Dokładne podania 204 486 Procent dokładnych podań 79% 89% Gole oczekiwane 0.76 1.21

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Deportivo Alaves i Barcelona, przed meczem Barcelona zajmowała 4. miejsce w tabeli, mając na koncie 14 wygranych meczów, 5 remisów i 3 porażki, co dawało im łącznie 47 punktów. Natomiast Deportivo Alaves znajdowało się na 11. miejscu w tabeli, mając na koncie 7 zwycięstw, 5 remisów i 10 porażek, co dawało im łącznie 26 punktów. W meczu pomiędzy tymi drużynami Barcelona odniosła zwycięstwo i zdobyła kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Deportivo Alaves posiada nadal te same 26 punktów, natomiast Barcelona zwiększyła swoje konto do wartości 50 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Deportivo Alaves a Barceloną, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Deportivo Alaves z Villarrealem odbędzie się 10 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz. Natomiast Barcelona zmierzy się z Granadą CF dzień później, czyli 11 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.