Dominacja Jagiellonii i zwycięstwo nad Widzewem Łódź 3:1

Poprzednie mecze Widzew Łódź - Jagiellonia

W ostatnich trzech meczach między Widzewem Łódź a Jagiellonią padło łącznie 6 goli. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Miejskim Widzewa Łódź w dniu 3 lutego 2023 roku, zakończył się remisem 1:1. Drugie spotkanie miało miejsce na stadionie Tbc w dniu 25 marca 2023 roku i zakończyło się zwycięstwem Widzewa Łódź wynikiem 2:0. Ostatni mecz został rozegrany na stadionie Miejskim w Białymstoku w dniu 4 sierpnia 2023 roku, gdzie Jagiellonia wygrała z Widzewem Łódź wynikiem 2:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Jagiellonia: 3, Widzew Łódź: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Widzewa Łodzi z Jagiellonią zakończyła się wynikiem 1:2. W 9 minucie Pululu zdobył gola dla drużyny Jagiellonii, natomiast w 11 minucie Pawlowski strzelił bramkę dla Widzewa Łodzi. W 17 minucie Zielinski z drużyny Widzewa Łódź otrzymał żółtą kartkę, a w 22 minucie Sacek z Jagiellonii również został ukarany żółtą kartką. W 33 minucie Marczuk zdobył kolejnego gola dla Jagiellonii.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Widzewem Łódź a Jagiellonią, która odbyła się w Łodzi, zespół Jagiellonii zdołał zdobyć kolejnego gola. W 51 minucie Imaz strzelił bramkę dla swojej drużyny, podnosząc wynik na 1:3.

W 61 minucie trener Widzewa Łódź dokonał zmiany w składzie, wprowadzając Klimeka za Nunesa. Następnie w 71 minucie trener Jagiellonii również dokonał zmiany, wprowadzając Naranjo za Marczuka. W tej samej minucie trener Widzewa Łódź zdecydował się na kolejną zmianę, Rondic wszedł na boisko zastępując Sancheza. W 72 minucie trener Jagiellonii postanowił również dokonać zmiany w składzie, Caliskaner wszedł na boisko zastępując Pululu. W 79 minucie trener Widzewa Łódź przeprowadził kolejną zmianę, Cybulski wszedł na boisko zastępując Tkacza.

W 80 minucie nastąpiła kolejna zmiana w drużynie Widzewa Łódź - Kastrati wszedł na boisko zastępując Zielinskiego. W 86 minucie trener Jagiellonii postanowił wprowadzić Lewickiego za Hansena, a także Nguiambę za Kubickiego. W doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie, Lewicki z drużyny Jagiellonii otrzymał żółtą kartkę. Ostateczny wynik meczu to Widzew Łódź: 1, Jagiellonia: 3.

Skład meczu z dnia 2024-02-11

Widzew Łódź

D. Myśliwiec - trener

Jan Krzywański (33) bramkarz

Paweł Zieliński (23) obrońca

Mateusz Żyro (4) obrońca

Juan Fernández (15) obrońca

Andrejs Cigaņiks (14) obrońca

Fran Álvarez (10) pomocnik

Marek Hanousek (25) pomocnik

Bartłomiej Pawłowski (19) pomocnik

Fábio Nunes (92) napastnik

Jordi Sánchez (9) napastnik

Dawid Tkacz (8) napastnik

Jagiellonia

A. Siemieniec - trener

Zlatan Alomerović (1) bramkarz

Michal Sáček (16) obrońca

Mateusz Skrzypczak (72) obrońca

Adrián Diéguez (17) obrońca

Bartłomiej Wdowik (27) obrońca

Jarosław Kubicki (14) pomocnik

Nené (8) pomocnik

Dominik Marczuk (7) pomocnik

Jesús Imaz (11) pomocnik

Kristoffer Normann Hansen (99) pomocnik

Afimico Pululu (10) napastnik

Statystyki

Widzew Łódź Jagiellonia Strzały na bramkę 3 6 Strzały poza światło bramki 5 3 Wszystkie strzały 8 12 Strzały zablokowane 0 3 Faule 13 13 Rzuty rożne 12 6 Spalone 0 3 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 2 Suma podań 432 400 Dokładne podania 346 321 Procent dokładnych podań 80% 80%

Pomeczowe podsumowanie

Widzew Łódź przed meczem zajmował 13. miejsce w tabeli, a do tej pory zdobył 22 punkty. Drużyna wygrała 6 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 9 spotkań. Jagiellonia natomiast była na drugim miejscu w tabeli przed meczem, a do tej pory zdobyła 38 punktów. Drużyna wygrała 11 meczy, zremisowała 5 spotkań i przegrała 3 razy. Po rozegraniu meczu Jagiellonia zdobyła kolejne 3 punkty, co daje im aktualnie wynik 41 punktów. Natomiast Widzew Łódź nie zdobył żadnych punktów i ich suma pozostała na poziomie 22. Podsumowując, Jagiellonia utrzymuje swoją wysoką pozycję w tabeli i zwiększa swoją przewagę nad innymi drużynami. Widzew Łódź natomiast nadal zajmuje niższe miejsce i musi starać się o poprawę wyników, aby awansować w tabeli.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Widzewem Łódź a Jagiellonią, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz ŁKS-u Łódź z Widzewem Łódź odbędzie się 18 lutego 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim ŁKS w Łodzi. Natomiast mecz Jagiellonii z Lechem Poznań odbędzie się dzień wcześniej, czyli 17 lutego 2024 roku również o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim w Białymstoku.