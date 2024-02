Dramatyczny remis 0:0 w meczu Villarreal - Cadiz w La Liga

Poprzednie mecze Villarreal - Cadiz

W ostatnich trzech meczach między Villarrealem a Cadizem nie padło wiele goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz, zakończyło się wynikiem 0:0. W drugim meczu, który miał miejsce na stadionie La Cerámica w Villarreal, Villarreal wygrał 2:0. Ostatni mecz ponownie odbył się na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz i zakończył się zwycięstwem Cadizu 3:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cadiz: 3, Villarreal: 3

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Villarrealem a Cadizem w Villarreal nie było żadnych widowiskowych akcji, co spowodowało, że do przerwy wynik był 0-0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Villarrealu z Cadizem, który odbył się w Villarrealu, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Wynik 0:0 utrzymał się do końca spotkania. Pierwszą zmianę w drużynie Villarrealu przeprowadzono w 46 minucie, gdy Guedes wszedł na boisko, zastępując Akhomacha. Kilka chwil później Morales również pojawił się na placu gry, zastępując Sorlotha. W 47 minucie Coquelin otrzymał żółtą kartkę za brutalność.

Następnie w 67 minucie Comesana został ukarany żółtą kartką za faul. W 69 minucie Carcelen z drużyny Cadiz również otrzymał żółtą kartkę za faul. W 70 minucie Capoue wszedł na boisko, zastępując Comesanę w drużynie Villarrealu. W 75 minucie Juanmi pojawił się na boisku, zastępując Alejo w drużynie Cadizu. W 82 minucie Gomez wszedł na boisko, zastępując Navarro w drużynie Cadizu.

Tego samego czasu Ocampo zmienił Ramosa. W 89 minucie Trigueros wszedł na boisko, zastępując Coquelina w drużynie Villarrealu. W doliczonym czasie gry, w 90+2 minucie, Marcelino z drużyny Villarreal otrzymał żółtą kartkę. W 90+3 minucie Kouame wszedł na boisko, zastępując Escalante w drużynie Cadizu. Z kolei Zaldua zmienił Sobrino.

W ostatniej minucie gry Baena z drużyny Villarreal został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie. Mecz zakończył się wynikiem 0:0, niezależnie od licznych zmian personalnych i żółtych kartek przyznanych obu drużynom.

Skład meczu z dnia 2024-02-04

Villarreal

Marcelino - trener

Filip Jörgensen (13) bramkarz

Kiko Femenía (17) obrońca

Raúl Albiol (3) obrońca

Jorge Cuenca (5) obrońca

Alberto Moreno (18) obrońca

Ilias Akhomach (27) pomocnik

Santi Comesaña (4) pomocnik

Francis Coquelin (19) pomocnik

Alejandro Baena (16) pomocnik

Gerard Moreno (7) napastnik

Alexander Sørloth (11) napastnik

Cadiz

Sergio - trener

Jeremías Ledesma (1) bramkarz

Iza Carcelén (20) obrońca

Jorge Meré (22) obrońca

Víctor Chust (5) obrońca

Lucas Pires (33) obrońca

Iván Alejo (11) pomocnik

Gonzalo Escalante (17) pomocnik

Álex Fernández (8) pomocnik

Robert Navarro (27) pomocnik

Rubén Sobrino (7) napastnik

Chris Ramos (16) napastnik

Statystyki

Villarreal Cadiz Strzały na bramkę 4 2 Strzały poza światło bramki 9 5 Wszystkie strzały 18 8 Strzały zablokowane 5 1 Faule 14 14 Rzuty rożne 13 2 Spalone 3 2 Posiadanie piłki 59% 41% Żółte kartki 3 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 4 Suma podań 483 337 Dokładne podania 404 244 Procent dokładnych podań 84% 72% Gole oczekiwane 1.08 0.79

Pomeczowe podsumowanie

Villarreal i Cadiz to drużyny piłkarskie, które przed meczem zajmowały odpowiednio 14. i 18. miejsce w tabeli. Do tej pory Villarreal wygrał 6 meczy, zremisował 5 razy i przegrał 11 spotkań, co dało im sumę punktów wynoszącą 23. Natomiast Cadiz wygrał tylko 2 mecze, zremisował 10 razy i przegrał również 10 spotkań, co przełożyło się na sumę punktów równą 16. W meczu między tymi drużynami obie zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Villarreal ma teraz 24 punkty, a Cadiz -17 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Villarrealem a Cadizem, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Deportivo Alaves z Villarrealem odbędzie się 10 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz. Natomiast Cadiz zmierzy się z Realem Betis dzień wcześniej, czyli 9 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz.