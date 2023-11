Druzgocący triumf Hutnika Kraków nad Radunią Stężyca - wynik 3:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Hutnika Kraków z Radunią Stężyca zakończyła się wynikiem 2:1 dla gospodarzy. W 4 minucie Rakels, zawodnik Hutnika Kraków zdobył bramkę, dając swojej drużynie prowadzenie. W 21 minucie Słomka z Raduni Stężyca otrzymała żółtą kartkę. Kilka minut później, w 25 minucie Świątek, kolejny gracz Hutnika Kraków strzelił drugiego gola dla swojego zespołu. W 31 minucie Drąg z Hutnika Kraków również został ukarany żółtą kartką.

Na koniec pierwszej połowy, w 41 minucie Biskup z Raduni zdobył bramkę dla swojej drużyny, zmniejszając straty.

W drugiej połowie meczu gospodarze utrzymali swoją przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1 dla Hutnika Kraków. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie doszło do zmiany w drużynie Radunia Stężyca. Gracz Kwiatkowski wszedł na boisko, zastępując Płotkę. W 52 minucie Mularczyk Raduni otrzymał żółtą kartkę.

W 63 minucie kolejna zmiana w drużynie Radunia Stężyca - Kuzimski wszedł na boisko, zastępując Biskupa. Również w tej samej minucie Łuczak wszedł na boisko, zastępując Kasprzaka. W 66 minucie kolejna zmiana w drużynie Radunia Stężyca - Nowicki wszedł za Słomkę. W 72 minucie trener Hutnika Kraków dokonał zmiany - Lelek wszedł na boisko, zastępując Kielisa. W 78 minucie Hutnik Kraków zdobył bramkę dzięki Świątkowi, powiększając swoje prowadzenie.

W 79 minucie Łuczak z Raduni otrzymał żółtą kartkę. W 80 minucie kolejna zmiana w drużynie Radunia Stężyca - Bartkowiak wszedł na boisko, zastępując Mularczyka. W 82 minucie Budziński z drużyny Hutnik Kraków otrzymał żółtą kartkę, a w 83 minucie Lelek również został ukarany żółtą kartką. W ostatnich minutach meczu, w 89 minucie trener Hutnika Kraków dokonał kolejnej zmiany - Zawadzki wszedł na boisko, zastępując Świątka. Cały mecz zakończył się wynikiem: Hutnik Kraków 3, Radunia Stężyca 1.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu Radunia Stężyca zajmuje 4. miejsce w tabeli. Dotychczas drużyna wygrała 8 meczów, zremisowała 7 i przegrała 3, co daje im sumę punktów równą 31. Natomiast Hutnik Kraków zajmuje 11. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 7 meczów, zremisowała 3 i przegrała 7, co daje im sumę punktów równą 24.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Hutnikiem a Radunią, zaplanowano kolejne spotkania obydwóch zespołów. Mecz pomiędzy SKRĄ Częstochowa a Hutnikiem Kraków odbędzie się 29 listopada 2023 roku o godzinie 17:00 na stadionie przy ulicy Loretańskiej w Częstochowie. Natomiast mecz Sandecji Nowy Sącz z Radunią Stężyca zaplanowano na 2 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 na stadionie Garbarni przy ulicy Barskiej w Krakowie.