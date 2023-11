Harkot dwukrotnie trafia do bramki - Flota Świnoujście wygrywa 2:1 z Pogonią Nowe Skalmierzyce

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Pogoni Nowe Skalmierzyce z Flotą Świnoujście, która odbyła się w mieście Nowe Skalmierzyce, gospodarze zdołali zdobyć jedną bramkę. Miało to miejsce w 40 minucie, kiedy to zawodnik o nazwisku Kaczmarek wpakował piłkę do siatki przeciwnika. Wynik na koniec pierwszej połowy wynosił zatem Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 - Flota Świnoujście 0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Pogoni Nowe Skalmierzyce z Flotą Świnoujście, który odbył się w Nowych Skalmierzycach, to drużyna gości zdołała odwrócić losy spotkania. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. W 80 minucie to Flota Świnoujście zdobyła bramkę, a strzelcem okazał się Harkot.

Było to ważne trafienie dla gości, które wyrównało stan rywalizacji na boisku. Niestety dla Pogoni, w doliczonym czasie gry (90+10 minuta), ponownie Harkot wpisał się na listę strzelców i tym samym zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. Wynik meczu na koniec brzmiał: Pogoń Nowe Skalmierzyce 1, Flota Świnoujście 2. Flota Świnoujście zasłużyła na zwycięstwo dzięki skutecznym akcjom ofensywnym i skuteczności Harkota. Pogoń Nowe Skalmierzyce natomiast musi teraz przeanalizować swoje błędy i popracować nad skutecznością w ataku, aby osiągnąć lepsze rezultaty w kolejnych spotkaniach.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Pogoń Nowe Skalmierzyce przegrała z drużyną Flota Świnoujście 1:2. Po tym meczu Pogoń zajmuje 7 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 8 meczy, zremisowała 4 mecze, a przegrała 6. Suma ich punktów wynosiła 28. Natomiast Flota Świnoujście zajmuje 13 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 7 meczy, zremisowała 2 mecze, a przegrała 9. Suma ich punktów wynosiła 23. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pogonią Nowe Skalmierzyce a Flotą Świnoujście, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Unii Swarzędz z Pogonią Nowe Skalmierzyce odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 13:00 na stadionie Miejskim w Swarzędzu. Natomiast mecz Floty Świnoujście z Stolemem Gniewino również zostanie rozegrany tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Miejskim w Świnoujściu.