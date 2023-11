Kanonada bramek w meczu Pawłowice Śląskie - Karkonosze Jelenia Góra

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Pawłowicami Śląskimi a Karkonoszami Jelenia Góra, który odbył się w Pawłowicach Śląskich, obie drużyny zdołały zdobyć po jednym golu. W 10 minucie to zawodnik o nazwisku Radziemski strzelił bramkę dla Karkonoszy Jelenia Góra, natomiast w 33 minucie Szymura zdobył bramkę dla Pawłowic Śląskich. Wynik pierwszej połowy to zatem remis 1:1.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Pawłowicami Śląskimi a Karkonoszami Jelenia Góra, który odbył się w Pawłowicach Śląskich, obie drużyny starały się zdobyć kolejne bramki. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. W 48 minucie to Karkonosze Jelenia Góra wyszły na prowadzenie, gdy bramkę zdobył Chmielewski.

Jednak Pawłowice Śląskie nie poddały się i w 72 minucie udało im się wyrównać dzięki trafieniu Hanzela. Mecz był bardzo zacięty, obie drużyny starały się kontrolować grę i tworzyć sytuacje strzeleckie. W końcówce spotkania, w 87 minucie, to jednak Karkonosze Jelenia Góra ponownie objęły prowadzenie po bramce Baszaka. Niestety dla gospodarzy, Pawłowice Śląskie nie zdołały już odrobić straty i mecz zakończył się wynikiem 2:3 na korzyść Karkonoszy Jelenia Góra. Obie drużyny zaprezentowały wysoki poziom gry i dostarczyły kibicom emocji do samego końca spotkania.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Pawłowice Śląskie miały 2 gole, a Karkonosze Jelenia Góra miały 3 gole. Po meczu, Karkonosze Jelenia Góra zajmują 5 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Karkonoszy Jelenia Góra wygrała 8 mecze, zremisowała 5 mecze, a przegrała 4 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 29. Pawłowice Śląskie zajmują 8 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Pawłowic Śląskich wygrała 7 meczy, zremisowała 5 meczy, a przegrała 5 meczy. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 26. Obie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu. Teraz punktacja przedstawia się następująco: Pawłowice Śląskie mają 27 punktów.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pawłowicami Śląskimi a Karkonoszami Jelenia Góra, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Rekordem Bielsko-Biała a Pawłowicami Śląskimi odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie BTS Rekord w Bielsku-Białej. Natomiast Karkonosze Jelenia Góra zmierzą się z Rakowem Częstochowa II tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Miejskim w Jeleniej Górze.