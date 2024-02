Remis Napoli z Barceloną w 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA

Poprzednie mecze Napoli - Barcelona

W ostatnich trzech meczach między Napoli a Barceloną zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Camp Nou w Barcelonie 8 sierpnia 2020 roku, gdzie Barcelona wygrała 3:1 z Napoli. Drugi mecz również rozegrano na Camp Nou, tym razem 17 lutego 2022 roku, i zakończył się remisem 1:1. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Diego Armando Maradona w Neapolu 24 lutego 2022 roku, gdzie Barcelona pokonała Napoli wynikiem 4:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Barcelona: 8, Napoli: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Napoli z Barceloną zakończyła się wynikiem 0:0. W 16 minucie zawodnik drużyny Barcelona, de Jong, otrzymał żółtą kartkę za faul.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Napoli z Barceloną, który odbył się w Neapolu, obie drużyny zdołały zdobyć po jednym golu. W 60 minucie to zawodnik Barcelony o nazwisku Lewandowski wpisał się na listę strzelców, dając swojej drużynie prowadzenie. Jednak Napoli szybko odpowiedział - w 75 minucie Osimhen strzelił gola, doprowadzając do remisu. W trakcie drugiej połowy doszło również do kilku zmian personalnych.

W 68 minucie w drużynie Napoli Lindstrom wszedł na boisko, zastępując Kvaratskhelię, a Traore zastąpił Cajuste'a. W 76 minucie Raspadori i Simeone weszli na boisko, zastępując odpowiednio Politano i Osimhena. Warto również wspomnieć o kartkach, które zostały pokazane zawodnikom obu drużyn. W 75 minucie Martinez z Barcelony otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie, a w 78 minucie Christensen również został ukarany żółtą kartką za holding. W końcowych minutach meczu trenerzy dokonali jeszcze kilku zmian personalnych - w 80 minucie Raphinha wszedł na boisko za Yamala, a w 86 minucie Joao Felix i Romeu zastąpili odpowiednio Pedriego i Christensena.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, z jednym golem dla Napoli i jednym dla Barcelony.

Skład meczu z dnia 2024-02-21

Napoli

F. Calzona - trener

Alex Meret (1) bramkarz

Giovanni Di Lorenzo (22) obrońca

Amir Rrahmani (13) obrońca

Juan Jesus (5) obrońca

Mathías Olivera (17) obrońca

Frank Anguissa (99) pomocnik

Stanislav Lobotka (68) pomocnik

Jens Cajuste (24) pomocnik

Matteo Politano (21) napastnik

Victor Osimhen (9) napastnik

Khvicha Kvaratskhelia (77) napastnik

Barcelona

Xavi - trener

Marc-André ter Stegen (1) bramkarz

Jules Koundé (23) obrońca

Ronald Araújo (4) obrońca

Iñigo Martínez (5) obrońca

João Cancelo (2) obrońca

İlkay Gündoğan (22) pomocnik

Andreas Christensen (15) pomocnik

Frenkie de Jong (21) pomocnik

Lamine Yamal (27) napastnik

Robert Lewandowski (9) napastnik

Pedri (8) napastnik

Statystyki

Napoli Barcelona Strzały na bramkę 1 6 Strzały poza światło bramki 3 4 Wszystkie strzały 6 11 Strzały zablokowane 2 1 Faule 11 14 Rzuty rożne 7 4 Spalone 4 1 Posiadanie piłki 49% 51% Żółte kartki 0 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 5 0 Suma podań 460 482 Dokładne podania 376 407 Procent dokładnych podań 82% 84% Gole oczekiwane 0.92 0.64

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Napoli rozegrał w ramach Ligi Mistrzów UEFA 6 meczów. Wygrał 3 z nich, zremisował 1, a przegrał 2. Łącznie zdobyli 10 goli. Na swoim boisku rozegrali 3 mecze i zdobyli tam 5 goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to 2-0. Na wyjazdach rozegrali również 3 mecze i zdobyli na nich 5 goli.

Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to 1-2. Średnia ilość zdobywanych przez Napoli goli na mecz wynosiła 1,7. Zespół Barcelona rozegrał w ramach Ligi Mistrzów UEFA również 6 meczów. Wygrał 4 z nich, nie zremisował żadnego, a przegrał 2. Łącznie zdobyli oni 12 goli. Na swoim boisku rozegrali również trzy mecze i zdobyli tam aż dziewięć goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to imponujące zwycięstwo z wynikiem 5-0.

Na wyjazdach rozegrali trzy mecze i zdobyli na nich tylko trzy gole. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to 0-1. Średnia ilość zdobywanych przez Barcelonę goli na mecz wynosiła 2,0.

Oba zespoły z niecierpliwością czekają na mecz rewanżowy

Liga Mistrzów UEFA - Mecz rewanżowy:

Mecz Barcelona vs Napoli odbędzie się 12 marca 2024 roku o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.