Remis w meczu Odra Bytom Odrzański - Goczałkowice Zdrój

Przebieg spotkania

Oba zespoły zdobyły po jednym golu. Gola dla Odry strzelił Urbański, a dla Goczałkowic - Nagrodzki.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Odra Bytom Odrzański miała 1 punkt, a Goczałkowice Zdrój również miały 1 punkt. Po meczu, który zakończył się wynikiem 1:1, drużyna Goczałkowice Zdrój zajmuje 9 miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 7 mecze, zremisowali 4 mecze i przegrali 7 meczy, co daje im sumę punktów równą 25. Natomiast drużyna Odra Bytom Odrzański zajmuje 13 miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 4 mecze, zremisowali 7 mecze i przegrali również 7 meczy, co daje im sumę punktów równą 19. W wyniku dzisiejszego meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Odra Bytom Odrzański ma teraz 20 punktów.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Odrą Bytom Odrzański a Goczałkowicami Zdrój, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Odrą Bytom Odrzański a MKS-em Kluczbork odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim w miejscowości Bytom Odrzański. Natomiast Goczałkowice Zdrój zmierzą się z Wartą Gorzów tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Panatoni Arena w Goczałkowicach-Zdroju.