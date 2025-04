Lewandowski ośmieszony w meczu z Realem Betis. To wideo już jest hitem

Antony nie miał litości dla Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona stanęła w sobotę przed świetną okazją, by odskoczyć Realowi Madryt na 6 punktów w ligowej tabeli! Wszystko dzięki niespodziewanej porażce „Królewskich” w starciu z Valencią. Od początku starcie z Betisem układało się po myśli Barcelony, ponieważ już w 7. minucie bramkę dla „Dumy Katalonii” zdobył Gavi. Radość i kontrola wyniku nie trwała jednak długo, ponieważ już 10. minut później Natan pokonał strzałem głową Wojciecha Szczęsnego. Ostatecznie do zmiany wyniku już później nie doszło i Barcelona zremisowała z Realem Betis. Co prawda nie jest to szczyt marzeń podopiecznych Hansiego Flicka, ale na pewno kolejny punkt przewagi zyskany nad Realem Madryt będzie bardzo cenny.

Robert Lewandowski w tym meczu nie błysnął. Polak miał tylko 22 kontakty z piłką i oddał jeden niecelny strzał. Zagraniczne media podkreślają jednak, że choć „Lewy” sam nie zaprezentował się najlepiej, to też nie otrzymywał odpowiednio dużo podań od swoich kolegów z ofensywy. Z pewnością więcej niż o jego grze będzie mówiło się o tym, co zrobił z Polakiem Antony.

Gwiazda Realu Betis, która wzmocniła drużynę przychodząc z Manchesteru United, w 30. minucie zabawiła się z polskim napastnikiem. Lewandowski próbował wywrzeć presję na Antonym, a ten z łatwością przepuścił mu piłkę między nogami. Zgodnie z zasadą obrońców „piłka może przejść, zawodnik nie” Lewandowski sfaulował Antony'ego i sędzia przerwał akcję. Sytuacja, jak Antony „zakłada siatkę” Polakowi stała się hitem i na samym tylko profilu „Troll Football” na portalu X została obejrzana ponad milion razy i zdobyła prawie 30 tysięcy polubień.