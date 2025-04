Lewandowski może przejść do historii. Będzie lepszy nawet od Messiego?

Robert Lewandowski już w pierwszym sezonie w Barcelonie pokazał, że może rywalizować na najwyższym poziomie nie tylko w Niemczech, gdzie grał w dominatorze tamtejszych rozgrywek, Bayernie Monachium. Polak zdobył z „Dumą Katalonii” mistrzostwo kraju i Superpuchar Hiszpanii a do tego został królem strzelców LaLigi. Kolejny rok nie był dla niego tak udany i nie dość, że klub nie zdobył żadnego trofeum, to i sam Lewandowski spisywał się słabiej, strzelał mniej goli i nie zasłużył na żadne indywidualne wyróżnienie. Pod wodzą Hansiego Flicka polski napastnik i cała Barcelona wrócili na właściwe tory - „Lewy” przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców w lidze, a do tego klub zdobył już Superpuchar Hiszpanii i ma szansę na potrójną koronę! Dla Lewandowskiego indywidualnie szczególnie interesujące może być sięgnięcie po drugie w karierze Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca LaLigi. To by pozwoliło mu wyprzedzić nawet... Leo Messiego!

JAN TOMASZEWSKI O LEWANDOWSKIM. CO Z PRZYSZŁOŚCIĄ GWIAZDY BARCELONY?

Okazuje się, że Robert Lewandowski dzieli właśnie z legendarnym Argentyńczykiem miano najczęściej nagradzanego strzelca w ligach TOP 5 Europy, do których należą hiszpańska, angielska, włoska, niemiecka i francuska. Leo Messi aż 8-krotnie sięgał po tytuł najlepszego strzelca ligi hiszpańskiej, natomiast Polak był najlepszy 7 razy w Niemczech i raz w Hiszpanii, co łącznie daje taką samą liczbą. Dlatego też, jeśli udałoby mu się zdobyć 9 tytuł, został by najlepszym zawodnikiem pod tym względem z lig TOP 5 w historii!

Na ile duże szanse ma Lewandowski, by tego dokonać? Spore, ale wciąż nie wszystko jest przesądzone. Co prawda Polak prowadzi w klasyfikacji z 25 trafieniami na koncie (taka liczba dałaby tytuł króla strzelców w dwóch poprzednich sezonach, gdzie potrzebne były odpowiednio 23 (Lewandowski) i 24 (Dowbyk) gole), jednak niewiele traci do niego Kylian Mbappe z Realu Madryt, który trafiał do siatki w tym sezonie 22 razy. Warto też wspomnieć, że Francuz nieco lepiej radzi sobie w drugiej części sezonu, bo początek miał dość słaby – do 12 kolejki Polak miał na koncie już 12 trafień, a Francuz „tylko” 6. Do rozegrania obu zawodnikom zostało jeszcze 9 kolejek, więc sytuacja może się jeszcze zmienić.