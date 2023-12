Remis w walce o Ligę: Servette FC - AS Roma 1:1

Poprzednie mecze Servette FC - AS Roma

W ostatnim czasie odbył się jeden mecz między Servette FC a AS Romą. Spotkanie to miało miejsce na stadionie Olimpico w Rzymie w dniu 5 października 2023 roku. Wynik tego meczu to: AS Roma 4, Servette FC 0.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Servette FC z AS Romą, który odbył się w Genewie, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki. Jednak to AS Roma wyszła na prowadzenie w 21 minucie, gdy Lukaku strzelił gola po asyście Diego Llorente. W 44 minucie zawodnik drużyny Servette FC, Timothe Cognat, otrzymał żółtą kartkę za faul.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Servette FC a AS Romą, który odbył się w Genewie, drużyna gospodarzy zdołała wyrównać wynik. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem AS Romy 1:0. W 50 minucie to Servette FC udało się zdobyć bramkę.

Strzałem pewnym uderzeniem popisał się Bedia, który wykorzystał asystę Stevanovića. W 56 minucie trener AS Romy dokonał zmiany, wprowadzając na boisko Pellegriniego, który zastąpił Aouara. W 66 minucie zawodnik drużyny gości, Bryan Cristante, otrzymał żółtą kartkę za faul. W 68 minucie trener Servette FC dokonał dwóch zmian: Antunes wszedł na boisko zastępując Bollę, a Guillemenot zastąpił Kutesę. W 74 minucie trener AS Romy postanowił wprowadzić Spinazzolę na boisko, zastępując El Shaarawiego.

Pięć minut później to Antunes otrzymał żółtą kartkę za faul. W 80 minucie trener Servette FC dokonał kolejnej zmiany: Touati wszedł na boisko zastępując Bedię. W 81 minucie trener AS Romy wprowadził na boisko Belottiego i Renato Sanchesa, zastępując odpowiednio Bove'a i Dybalę. Natomiast trener Servette FC postanowił wprowadzić Dibę, zastępując Cognata. W 84 minucie Steve Rouiller z drużyny gospodarzy otrzymał żółtą kartkę za faul.

W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, Evan Ndicka z AS Romy również otrzymał żółtą kartkę za faul. W 90+6 minucie trener Servette FC dokonał ostatniej zmiany: Vouilloz wszedł na boisko zastępując Barona. W tej samej minucie Andrea Belotti z AS Romy otrzymał żółtą kartkę za faul. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, gdzie jedyną bramkę dla Servette FC zdobył Bedia, a dla AS Romy strzelił nieznany zawodnik w pierwszej połowie.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

Servette FC

R. Weiler - trener

Jeremy Frick (32) bramkarz

Keigo Tsunemoto (3) obrońca

Steve Rouiller (4) obrońca

Yoan Severin (19) obrońca

Anthony Baron (6) obrońca

Miroslav Stevanović (9) pomocnik

Timothé Cognat (8) pomocnik

Gaël Ondoua (5) pomocnik

Bendegúz Bolla (77) pomocnik

Dereck Kutesa (17) napastnik

Chris Bedia (29) napastnik

AS Roma

José Mourinho - trener

Mile Svilar (99) bramkarz

Diego Llorente (14) obrońca

Bryan Cristante (4) obrońca

Evan Ndicka (5) obrońca

Zeki Çelik (19) pomocnik

Edoardo Bove (52) pomocnik

Leandro Paredes (16) pomocnik

Houssem Aouar (22) pomocnik

Stephan El Shaarawy (92) pomocnik

Paulo Dybala (21) napastnik

Romelu Lukaku (90) napastnik

Statystyki

Servette FC AS Roma Strzały na bramkę 6 2 Strzały poza światło bramki 5 7 Wszystkie strzały 13 12 Strzały zablokowane 2 3 Faule 17 19 Rzuty rożne 4 3 Spalone 0 2 Posiadanie piłki 39% 61% Żółte kartki 3 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 5 Suma podań 398 647 Dokładne podania 311 558 Procent dokładnych podań 78% 86% Gole oczekiwane 0.62 1.06

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół Servette FC rozegrał 5 meczów w fazie grupowej Ligi Europy. Wygrali 1 mecz, zremisowali 2 i przegrali 2. Łącznie zdobyli 4 gole. Na swoim boisku rozegrali 3 mecze i zdobyli 3 gole, przy najwyższym wyniku 2-1. Na wyjazdach rozegrali 2 mecze i zdobyli tylko 1 gola. Średnia ilość zdobywanych przez Servette FC goli na mecz wynosiła 0.8. Zespół AS Roma również rozegrał 5 meczów w fazie grupowej Ligi Europy.

Wygrali 3 mecze, zremisowali 1 i przegrali 1. Łącznie zdobyli aż 9 goli. Na swoim boisku rozegrali tylko dwa mecze, ale zdobyli w nich imponujące 6 goli, przy najwyższym wyniku 4-0. Na wyjazdach rozegrali trzy mecze i zdobyli w nich trzy gole, przy najwyższym wyniku na wyjeździe to było zwycięstwo z wynikiem 1-2. Średnia ilość zdobywanych przez AS Roma goli na mecz wynosiła natomiast aż 1.8.

Tabela Grupa G:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Slavia Praga 4 0 1 13 4 9 12 2 AS Roma 3 1 1 9 4 5 10 3 Servette FC 1 2 2 4 9 -5 5 4 Sheriff Tyraspol 0 1 4 5 14 -9 1

Liga Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Servette FC a AS Romą, przyszłe spotkania obydwóch drużyn zostały ustalone. Mecz Slavii Praga z Servette FC odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Fortuna Arena w Pradze. Natomiast mecz AS Romy z Sheriffem Tyraspol zaplanowano na ten sam dzień i godzinę, lecz na stadionie Olimpico w Rzymie.