Sensacyjne zwycięstwo Chojniczanki nad Lechem Poznań II

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Lecha Poznań II z Chojniczanką Chojnice zakończyła się wynikiem 1:0 dla Lecha Poznań II. W 15 minucie bramkę zdobył Olejnik. W 17 minucie Gurgul z drużyny Lech Poznań II otrzymał żółtą kartkę, a w 28 minucie Szczytniewski z drużyny Chojniczanka Chojnice również został ukarany żółtą kartką. W 32 minucie kolejną żółtą kartkę otrzymał Olejnik z drużyny Lech Poznań II.

W drugiej połowie meczu Lecha Poznań II z Chojniczanką Chojnice, który odbył się w Wronkach, gospodarze utrzymywali prowadzenie wynikiem 1:0. Jednak to goście zaczęli dominować na boisku i szybko wprowadzili zmiany w swoim składzie.

W 46 minucie Banach wszedł na boisko, zastępując Szczytniewskiego. W 58 minucie Dziuba otrzymał żółtą kartkę za faul w drużynie Lecha Poznań II. Następnie, w 61 minucie Lisman wszedł na boisko, zastępując Kornobisa. Paprzycki z Chojniczanki Chojnice również otrzymał żółtą kartkę w tej samej minucie. W 63 minucie Mikolajczak wszedł na boisko, zastępując Paprzyckiego w drużynie gości.

Tomaszewski otrzymał żółtą kartkę dla Lecha Poznań II w 64 minucie. Niestety dla gospodarzy, to Chojniczanka Chojnice zdobyła bramkę w 72 minucie dzięki strzałowi Mikołajczaka. W tej samej minucie Korczyc wszedł na boisko, zastępując Kozinę. W dalszej części meczu trener Lecha Poznań II dokonał trzech zmian w swoim składzie. W 78 minucie Cywka wszedł na boisko, zastępując Nadolskiego, Niedzielski zastąpił Olejnika, a Pawlowski Dziubę.

W 88 minucie piłkarz Lecha Orłowski otrzymał żółtą kartkę. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry Golak zdobył bramkę dla Chojniczanki Chojnice. W doliczonym czasie gry Pacławski wszedł na boisko, zastępując Kukułkę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Lech Poznań II 1, Chojniczanka Chojnice 2.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Lech Poznań II z Chojniczanką Chojnice, obie drużyny zajmowały środkowe miejsca w tabeli. Lech Poznań II był na 12. miejscu, a Chojniczanka Chojnice na 10. miejscu. Po meczu, który zakończył się wynikiem 1:2 na korzyść Chojniczanki Chojnice, ta drużyna awansowała na 10. miejsce w tabeli. Do tej pory Chojniczanka wygrała 6 meczów, zremisowała 6 i przegrała 6, co daje im sumę punktów równą 24. Lech Poznań II po porażce zajmuje teraz 12. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 6 meczów, zremisowali 4 i przegrali 7, co daje im sumę punktów równą 22. Obecnie punktacja przedstawia się następująco: Lech Poznań II - 23 punkty.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Lechem Poznań II a Chojniczanką Chojnice, znamy już daty kolejnych spotkań obydwóch zespołów. Mecz Lecha Poznań II z Olimpią Elbląg odbędzie się 29 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 na stadionie Amiki Wronki. Natomiast mecz Chojniczanki Chojnice z ŁKS-em Łódź II zaplanowany jest na 2 grudnia 2023 roku o godzinie 14:30 na stadionie Miejskim w Chojnicach.