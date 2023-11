Upragniona wygrana Warty Sieradz nad Świtem Nowy Dwór Mazowiecki

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu pomiędzy Świtem Nowy Dwór Mazowiecki a Wartą Sieradz zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny gości. W 38 minucie Adamiak, zawodnik Warty Sieradz, zdobył bramkę, dając swojej drużynie prowadzenie.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Świt Nowy Dwór Mazowiecki z Wartą Sieradz, który odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim, to drużyna gości wyszła na prowadzenie. W 57 minucie Krecichwost strzelił bramkę dla Warty Sieradz, ustalając wynik na 1:0 dla swojej drużyny. Mimo starań gospodarzy, Świt nie był w stanie odpowiedzieć na ten cios i odrobić straty. Obie drużyny starały się kontrolować przebieg gry, jednak to Warta Sieradz była bardziej skuteczna.

Niestety dla Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, ich przeciwnicy ponownie zdobyli bramkę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Świt Nowy Dwór Mazowiecki: 0, Warta Sieradz: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem, drużyna Świt Nowy Dwór Mazowiecki przegrała z Wartą Sieradz 0:2. Po tym meczu, Świt Nowy Dwór Mazowiecki zajmuje 5 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Świtu wygrała 8 meczy, zremisowała 8 meczy i przegrała 2 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 32. Natomiast Warta Sieradz zajmuje 10 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Warty wygrała 6 meczy, zremisowała 2 mecze i przegrała 10 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 20. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza, że teraz punktacja przedstawia się następująco: Świt Nowy Dwór Mazowiecki - 33 punkty.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Świtem Nowy Dwór Mazowiecki a Wartą Sieradz, oba zespoły mają zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Wikielec z Świtem Nowy Dwór Mazowiecki odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie w Wikielec. Natomiast mecz Warty Sieradz z Pilicą Białobrzegi również odbędzie się tego samego dnia o tej samej godzinie, ale na stadionie Mosir w Sieradz.