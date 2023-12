i Autor: Bartosz Orliński Mecz piłkarski

Viktoria Pilzno zwycięża nad Ballkani 1:0

W dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Arena Kombetare w Tiranie odbył się mecz pomiędzy drużynami Ballkani i Viktoria Pilzno, należący do grupy C Ligi Konferencji Europy. Ostateczny wynik tego spotkania to Ballkani 0, Viktoria Pilzno 1.

Poprzednie mecze Ballkani - Viktoria Pilzno W ostatnim czasie odbył się jeden mecz między Ballkani a Viktorią Pilzno. Spotkanie to miało miejsce na stadionie Doosan Aréna w miejscowości Pilzno w dniu 21 września 2023 roku. Wynik tego pojedynku to Viktoria Pilzno 1, Ballkani 0. Przebieg spotkania W pierwszej połowie wczorajszego meczu Ballkani z Viktorią Pilzno, który odbył się w Tiranie, gospodarze nie zdołali zdobyć ani jednej bramki. Wynik na koniec pierwszej połowy wynosił 0:0. W 44 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Sampsona Dweha z drużyny Viktoria Pilzno za faul. W drugiej połowie wczorajszego meczu Ballkani z Viktorią Pilzno, który odbył się w Tiranie, gospodarze nie zdołali zdobyć bramki, a goście triumfowali wynikiem 1:0. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W 61 minucie trener drużyny Viktorii Pilzno dokonał trzech zmian. Gracz Sulc wszedł na boisko, zastępując Klimenta, Traore zastąpił Vlkanova, a Hasek Sykorę. W 70 minucie trener Ballkani postanowił dokonać zmiany w swojej drużynie. Gracz Manaj wszedł na boisko, zastępując Karricę. W 79 minucie kolejna zmiana w drużynie Viktorii Pilzno. Reznik wszedł na boisko, zastępując Holika. W 81 minucie to goście zdobyli bramkę. Sulc wykorzystał asystę Kalvacha i wpisał się na listę strzelców. W 82 minucie arbiter ukarał żółtą kartką Arb Manaja z drużyny Ballkani za faul. W doliczonym czasie gry doszło do kolejnych zmian w obu drużynach. W 90+2 minucie Hejda wszedł na boisko, zastępując Buchę w drużynie Viktorii Pilzno. W 90+5 minucie arbiter ukarał żółtą kartką Gentrita Haliliego z drużyny Ballkani za faul. W ostatniej minucie gry trener Ballkani dokonał dwóch zmian. Dulaj wszedł na boisko, zastępując Trashiego, a Ismajlgeci zastąpił Berishę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Ballkani 0, Viktoria Pilzno 1. Skład meczu z dnia 2023-11-30 Ballkani I. Daja - trener

Enea Koliçi (1) bramkarz

Armend Thaqi (2) obrońca

Gentrit Halili (4) obrońca

Bajram Jashanica (32) obrońca

Lorenc Trashi (19) obrońca

Qendrim Zyba (11) pomocnik

Lumbardh Dellova (5) pomocnik

Bernard Karrica (25) pomocnik

Edvin Kuč (20) pomocnik

Nazmi Gripshi (10) pomocnik

Albin Berisha (9) napastnik Viktoria Pilzno M. Koubek - trener

Viktor Baier (30) bramkarz

Sampson Dweh (40) obrońca

Robin Hranáč (3) obrońca

Jan Paluska (5) obrońca

Libor Holík (44) pomocnik

Pavel Bucha (20) pomocnik

Lukáš Kalvach (23) pomocnik

Jhon Mosquera (18) pomocnik

Jan Sýkora (7) napastnik

Jan Kliment (9) napastnik

Adam Vlkanova (88) napastnik Statystyki Ballkani Viktoria Pilzno Strzały na bramkę 3 6 Strzały poza światło bramki 7 10 Wszystkie strzały 12 20 Strzały zablokowane 2 4 Faule 7 21 Rzuty rożne 3 3 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 59% 41% Żółte kartki 2 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 5 2 Suma podań 407 280 Dokładne podania 318 203 Procent dokładnych podań 78% 73% Gole oczekiwane 0.65 1.16 Pomeczowe podsumowanie Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący: Zespół Ballkani rozegrał łącznie 11 meczów w ramach Ligi Konferencji Europy, z czego 5 miało miejsce w fazie grupowej, a 6 we wcześniejszych fazach. W sumie wygrali 6 z tych meczów, zremisowali 1 i przegrali 4. Zdobyli również ogółem 19 goli. Na swoim boisku rozegrali 6 meczów i zdobyli tam łącznie 12 goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo ze stosunkiem bramek 4-1. Na wyjazdach rozegrali natomiast 5 meczów i zdobyli na nich ogółem 7 goli. Najwyższy wynik na wyjazdach to zwycięstwo ze stosunkiem bramek 1-4. Średnia ilość goli zdobywanych przez drużynę Ballkani na mecz wynosiła więc 1,7. Zespół Plzen również rozegrał w ramach Ligi Konferencji Europy ogółem 11 meczów - pięć w fazie grupowej oraz sześć we wcześniejszych fazach turnieju. Wygrali oni aż dziesięć z tych spotkań, zremisowali jeden i nie ponieśli żadnej porażki. Zdobyli ogólnie także tyle samo goli co drużyna Ballkani - czyli dokładnie dziewiętnaście. Na swoim boisku rozegrali pięć meczów, w których zdobyli łącznie dziewięć goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo ze stosunkiem bramek 4-0. Na wyjazdach rozegrali zaś sześć meczów i zdobyli na nich ogółem dziesięć goli. Najwyższy wynik na wyjazdach to zwycięstwo ze stosunkiem bramek 0-2. Średnia ilość goli zdobywanych przez drużynę Plzen na mecz również wynosiła 1,7. Tabela Grupa C: Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Viktoria Pilzno 5 0 0 6 1 5 15 2 Dinamo Zagrzeb 2 0 3 7 5 2 6 3 Ballkani 1 1 3 3 4 -1 4 4 FC Astana 1 1 3 4 10 -6 4 Liga Konferencji Europy - Następne mecze obydwóch zespołów: Po rozegranym meczu pomiędzy Ballkani a Viktorią Pilzno, znamy już daty kolejnych spotkań obydwóch drużyn. Mecz Dinama Zagrzeb z Ballkani odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Maksimir w Zagrzeb. Natomiast mecz Viktorii Pilzno z FC Astaną zostanie rozegrany tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Doosan Aréna w Pilznie. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i walczyć o kolejne zwycięstwa.