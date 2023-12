Lech Poznań chciał gonić lidera, a zaliczył wpadkę z Piastem

Poprzednie mecze zapowiadały wyrównany bój

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Lechem Poznań a Piastem Gliwice wydarzyło się wiele. Pierwszy z nich odbył się na stadionie w Poznaniu, gdzie Lech Poznań zwyciężył 1:0. Był to emocjonujący mecz, w którym obie drużyny starały się zdobyć bramki, ale to Lech Poznań okazał się skuteczniejszy. Kolejne starcie miało miejsce na stadionie Miejskim w Gliwicach. Tym razem wynik zakończył się remisem 1:1. Obie drużyny miały swoje okazje do zdobycia bramek, ale ostatecznie żadnej z nich nie udało się osiągnąć przewagi nad drugą stroną. Ostatni mecz również odbył się na stadionie Miejskim w Gliwicach. Tym razem jednak to Lech Poznań wyszedł zwycięsko, pokonując Piasta Gliwice 2:1. Była to bardzo emocjonująca i wyrównana gra, ale ostatecznie Lech Poznań okazał się lepszy i zdobył więcej bramek. W sumie można powiedzieć, że te trzy mecze były pełne napięcia i emocji. Obie drużyny pokazały swoje umiejętności i walkę na boisku, a wyniki były bardzo zróżnicowane - jedno zwycięstwo dla Lecha Poznań, jeden remis i jedno zwycięstwo dla Piasta Gliwice.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu w Poznaniu nie było większych emocji, mimo wysiłków obu drużyn. Na tablicy wyników długo widniał bezbramkowy rezultat.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Lecha z Piastem gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. To Piast Gliwice zdobył jedynego gola w meczu. Ten decydujący moment nastąpił w 85 minucie, gdy Dziczek strzelił gola dla Piasta.

W doliczonym czasie gry było nerwowo. W 95. minucie Karlstrom z Lecha Poznań otrzymał żółtą kartkę. W 98. minucie Mokwa wszedł na boisko za Kądziora w drużynie Piasta, a Mokwa sam otrzymał żółtą kartkę minutę później.

Składy

Lech Poznań

J. van den Brom - trener

Bartosz Mrozek (41) bramkarz

Joel Pereira (2) obrońca

Miha Blažič (23) obrońca

Antonio Milić (16) obrońca

Barry Douglas (3) obrońca

Ali Gholizadeh (8) pomocnik

Jesper Karlström (6) pomocnik

Radosław Murawski (22) pomocnik

Kristoffer Velde (11) pomocnik

Filip Marchwiński (10) napastnik

Mikael Ishak (9) napastnik

Piast Gliwice

A. Vukovic - trener

Karol Szymański (33) bramkarz

Arkadiusz Pyrka (77) obrońca

Ariel Mosór (2) obrońca

Tomáš Huk (5) obrońca

Jakub Holúbek (14) obrońca

Damian Kądzior (11) pomocnik

Michał Chrapek (6) pomocnik

Patryk Dziczek (16) pomocnik

Michael Ameyaw (19) pomocnik

Miłosz Szczepański (30) napastnik

Grzegorz Tomasiewicz (20) napastnik

Statystyki

Lech Poznań Piast Gliwice Strzały na bramkę 3 3 Strzały poza światło bramki 6 2 Wszystkie strzały 17 7 Strzały zablokowane 8 2 Faule 15 9 Rzuty rożne 14 3 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 65% 35% Żółte kartki 3 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 4 Suma podań 505 277 Dokładne podania 416 186 Procent dokładnych podań 82% 67%

Pomeczowe podsumowanie

Lech Poznań przed meczem zajmował 3. miejsce w tabeli, wygrywając dotychczas 9 meczów, remisując 5 razy i przegrywając 3 razy. Natomiast Piast Gliwice zajmował przed meczem 13. miejsce w tabeli, wygrywając tylko 2 mecze, remisując 12 razy i przegrywając również 2 razy. Ich suma punktów wynosiła 18. Lech chciał zmniejszyć stratę do lidera i wykorzystać potknięcie Śląska Wrocław, ale Kolejorzowi się to nie udało.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Radomiaka Radom z Lechem Poznań odbędzie się 16 grudnia 2023 roku o godzinie 20:00 na stadionie Radomiaka w Radom. Natomiast mecz Piasta Gliwice z Stalą Mielec zostanie rozegrany 18 grudnia 2023 roku o godzinie 19:00 na stadionie Miejskim w Gliwicach.