Wielka liczba goli w meczu Sheriff Tyraspol - Slavia Praga, wynik 2:3

Poprzednie mecze Sheriff Tyraspol - Slavia Praga

W ostatnim czasie odbył się jeden mecz między Sheriffem Tyraspol a Slavią Praga. Spotkanie to miało miejsce na stadionie Fortuna Arena w miejscowości Praga w dniu 5 października 2023 roku. Wynik tego meczu to: Slavia Praga - 6, Sheriff Tyraspol - 0.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Sheriffem Tyraspol a Slavią Praga, które odbyło się w Tyraspolu, gospodarze zdobyli bramkę w 45+3 minucie. Wynik na koniec pierwszej połowy to Slavia Praga 1 - Sheriff Tyraspol 1. Bramkę dla Slavii zdobył Jurecka po asyście Boril w 19 minucie. W 33 minucie żółtą kartkę otrzymał Konstantinos Apostolakis z drużyny Sheriffa za faul. Natomiast w doliczonym czasie gry, w 45+2 minucie, żółtą kartkę otrzymał Andres Dumitrescu z drużyny Slavii za faul.

Bramkę dla Sheriffa zdobył Tovar po asyście Ricardinho.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Sheriffem Tyraspolem a Slavią Praga, które odbyło się w Tyraspolu, gospodarze zdołali odrobić straty i zdobyć jednego gola. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener drużyny Sheriffa Tyraspol zdecydował się na zmianę. Gracz o nazwisku Ankeye wszedł na boisko, zastępując Luvannora. W 56 minucie to właśnie Ankeye asystował przy bramce zdobytej przez Mbekeliego, dając prowadzenie swojej drużynie.

W 61 minucie trener Slavii Praga również dokonał zmiany. Wallem wszedł na boisko, zastępując Dumitrescu. Następnie w 67 minucie żółtą kartkę otrzymał Amine Talal z drużyny Sheriffa Tyraspol za niesportowe zachowanie. W 70 minucie trener Slavii Praga dokonał podwójnej zmiany. Chytil wszedł na boisko, zastępując van Burena, a Tijani Jureckiego.

W odpowiedzi trener drużyny Sheriffa Tyraspol również dokonał zmiany w składzie - Vinicius wszedł na boisko, zastępując Ricardinho. W 78 minucie Slavia Praga wyrównała stan meczu, zdobywając bramkę dzięki Zafeirisowi. W 83 minucie żółtą kartkę otrzymał Cedric Badolo z drużyny Sheriffa Tyraspol za niesportowe zachowanie, a Muhamed Tijani z drużyny Slavia Praga również został ukarany żółtą kartką za podobne przewinienie. W doliczonym czasie gry, w 90+5 minucie, Slavia Praga zdobyła decydującego gola dzięki Tijaniemu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Sheriff Tyraspol 2 - Slavia Praga 3.

Podsumowując drugą połowę spotkania, obie drużyny prezentowały wysoki poziom gry i nie brakowało emocji na boisku. Mimo starań gospodarzy, to goście zdołali utrzymać przewagę i wygrać ten mecz.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

Sheriff Tyraspol

R. Pylypchuk - trener

Maksym Koval (35) bramkarz

Konstantinos Apostolakis (16) obrońca

Cristian Tovar (23) obrońca

Munashe Garaga (4) obrońca

Alejandro Artunduaga (28) obrońca

Jerome Mbekeli (17) pomocnik

Ricardinho (11) pomocnik

Amine Talal (14) pomocnik

Cedric Badolo (10) pomocnik

João Paulo (8) pomocnik

Luvannor Henrique (90) napastnik

Slavia Praga

J. Trpišovský - trener

Aleš Mandous (28) bramkarz

Lukáš Masopust (8) obrońca

Igoh Ogbu (5) obrońca

Jan Bořil (18) obrońca

David Doudera (21) pomocnik

Christos Zafeiris (10) pomocnik

Oscar Dorley (19) pomocnik

Lukáš Provod (17) pomocnik

Andres Dumitrescu (22) pomocnik

Václav Jurečka (15) napastnik

Mick van Buren (14) napastnik

Statystyki

Sheriff Tyraspol Slavia Praga Strzały na bramkę 2 6 Strzały poza światło bramki 1 7 Wszystkie strzały 4 18 Strzały zablokowane 1 5 Faule 10 17 Rzuty rożne 1 12 Spalone 1 1 Posiadanie piłki 35% 65% Żółte kartki 4 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 0 Suma podań 303 530 Dokładne podania 202 438 Procent dokładnych podań 67% 83% Gole oczekiwane 0.43 1.43

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół Sheriff Tiraspol rozegrał łącznie 9 meczów w ramach Ligi Europy, z czego 5 w fazie grupowej i 4 we wcześniejszych fazach. Wygrali 2 z tych meczów, zremisowali 3, a przegrali 4. Łącznie zdobyli 15 goli, z czego na swoim boisku strzelili ich 11. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo 5-1. Na wyjazdach rozegrali natomiast 4 mecze i zdobyli na nich tylko 4 gole. Średnia ilość goli zdobywanych przez Sheriff Tiraspol na mecz wynosiła więc 1.7. Zespół Slavia Praha również rozegrał w sumie 9 meczów w ramach Ligi Europy, z czego 5 w fazie grupowej i 4 we wcześniejszych fazach.

Wygrali oni aż 6 z tych meczów, zremisowali jeden, a przegrali dwa. Łącznie zdobyli oni imponującą liczbę 20 goli. Na swoim boisku strzelili ich natomiast tylko 13 w ciągu czterech spotkań. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo aż 6-0. Na wyjazdach natomiast rozegrali pięć meczy i zdobyli na nich 7 goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to zwycięstwo 2-0. Średnia ilość goli zdobywanych przez Slavia Praha na mecz wynosiła więc 2.2.

Tabela Grupa G:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Slavia Praga 4 0 1 13 4 9 12 2 AS Roma 3 1 1 9 4 5 10 3 Servette FC 1 2 2 4 9 -5 5 4 Sheriff Tyraspol 0 1 4 5 14 -9 1

Liga Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Sheriffem Tyraspol a Slavią Praga, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz AS Romy z Sheriffem Tyraspol odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Olimpico w Rzymie. Natomiast mecz Slavii Praga z Servette FC zostanie rozegrany tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Fortuna Arena w Pradze. Będzie to kolejna szansa dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć cenne punkty w swoich ligach.